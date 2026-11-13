沒算錯… 椰子買10給12 越南數字藏玄機

南越湄公河三角洲的檳椥是農業重鎮，特產包括椰子。在這區，和農家買10顆椰子，很可能會得到至少12顆。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 越南南部買賣常以「chục」計數，10個可能變12個甚至18個；星期與家中排行稱呼也各有歷史脈絡，展現地方文化與人情傳統。

越南 的數字文化有不少令人摸不著頭腦的特殊邏輯，10個不一定是10個，排行第二有時反而代表第一。這些看似違反數學常識的用法，其實與當地歷史、貿易習俗及民間文化有關，反映越南不同地區獨特的生活傳統。

中央社報導，越南南部尤其是湄公河三角洲一帶，民間交易常使用「chục」作為計數單位，原意是10個，類似中文的「一打」，但實際買賣時，數量可能增加到12個、14個，甚至18個。

越南電視遊戲節目「誰是百萬富翁？」曾以此出題，詢問遊客到檳椥省買10個椰子，通常會拿到多少個，正確答案竟是12個。這並非數學錯誤，而是當地延續多年的交易習俗。

越南媒體Vietcetera指出，湄公河三角洲物產豐富，當地居民重視人情與慷慨待客，商販相信做生意應留有福報，多送幾個水果是分享好運的方式。此外，當地蔬果多經水路運輸，途中容易碰撞、腐爛或乾枯，商販因此多放一些，確保買家最後仍能取得至少10個完好的水果。

不同農產品的加送數量也有差異，椰子、芒果通常是12個，檸檬、柳丁、大蒜可能達14至16個，容易腐壞的釋迦甚至有店家給到18個。

芹苴文化藝術學院副院長陳文南表示，這種一捆超過10個的買賣習俗屬於民間文化，代代相傳，並沒有統一標準。為避免交易時產生誤會，當地還發展出「整10」（Chục trơn）與「零頭10」（Chục bẻ đầu）兩種說法，前者指標準10個，後者則代表額外多給。

除了買賣數字，越南人的星期及家庭排行稱呼也有特殊邏輯。越南語星期一稱為「星期二」，星期六則稱為「星期七」。這種命名方式與17世紀天主教傳教士引進西方曆法有關，當時以葡萄牙語的命名邏輯翻譯，將星期日視為一周第一天，因此星期一便成為第二天。

家庭排行方面，越南北部以「Cả」稱呼長兄、長姊，意指年長或首要；但中部及南部部分地區，長子、長女卻分別被稱為「二哥」、「二姊」。

這種差異有多種說法。一種認為，16世紀北方戰亂，大批居民南遷，長兄往往留在家鄉照看祖先，南遷者為表敬意，將「大哥」稱號留給北方兄長。另一種說法是，南方舊時村落的鄉村長稱為「Hương Cả」，百姓為避免稱呼衝突而避用「Cả」字。還有民間傳說，當地過去猛虎出沒，且有老虎愛吃長子的迷信，父母刻意將長子稱作老二，希望藉此保護孩子。

從市場交易到家庭稱謂，越南數字看似沒有固定規則，背後卻承載著不同時代的歷史與地方文化，也展現當地社會重人情、講傳承的生活特色。