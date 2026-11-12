我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

摸屁股1秒辨公母 日本金飯碗「雛雞鑑定師」 全國僅80人

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
「雛雞性別鑑定師」能迅速分辨公母，是全日本僅約80人的特殊職業；示意圖。（圖／1...
「雛雞性別鑑定師」能迅速分辨公母，是全日本僅約80人的特殊職業；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

日本僅約80人的雛雞性別鑑定師，靠指尖快速分辨公母，替養雞業降低成本，並因技術稀缺而享有高薪、彈性工時與海外接案機會。

根據日媒「CHANTO WEB」報導，在物價飛漲的時代，餐桌上平價的雞蛋與雞肉背後，其實有一群鮮為人知的幕後功臣。全日本僅約80人的「雛雞性別鑑定師」，每天在天未亮時就開始工作，憑藉肉眼觀察，並以指尖輕觸剛破殼雛雞肛門處的生殖突起，以「1小時秒看千隻」的驚人速度，迅速分辨公母。

由於公雞與母雞在經濟用途、飼料配方及成長周期上天差地別，剛孵化就及早分流，能替養雞場大幅降低無效的飼養成本，是維繫民生禽蛋與雞肉價格穩定的關鍵推手。

這項源自日本的百年神技在國際間需求極高。由於日本國內孵化場少且多由資深老手包辦，取得執照的新人幾乎都直接外派累積歷練。資歷逾20年的專家高橋香織透露，自己考取執照後首站便赴北歐瑞典，隨後更在德、法、丹麥等歐洲多國以自由接案形式大展身手，連火雞、鴨鵝都能精準鑑定，精湛技術深受西方農場推崇。

除了具備跨國就業優勢，該職業工時更是出奇彈性。鑑定師多屬自營業者，工作時間是從雛雞出貨時間倒推，通常清晨4點就上工，只要將委託的數量分完就能收工。由於多半中午左右就能結束，自由時間充裕，不少人甚至能兼職做副業。令人稱羨的是，每月僅需出勤約半個月，收入便能比得上日本上班族的平均年薪。儘管極度考驗眼力與耐力，但高時薪與彈性工時，也讓這項冷門專業成為名副其實的「隱形金飯碗」。

精華 FAQ

  • 他們在雛雞剛孵化時，以肉眼觀察並用指尖觸摸肛門處的生殖突起，迅速判別公母，速度可達1小時看上千隻，屬於高度仰賴經驗與手感的專業技能。

  • 因公雞與母雞在用途、飼料配方和成長周期上差異很大，及早分流可避免無效飼養，降低成本，進而幫助穩定雞蛋與雞肉的價格。

  • 多數鑑定師屬自營業者，常清晨4點開工、分完委託就收工，中午前後即可結束，還常受邀到海外接案，收入與彈性都相當吸引人。

雞蛋 日本

上一則

澤倫斯基：俄烏終戰談判 2027年前有望迎來機會之窗

下一則

喬治王子畫翠鳥登英雜誌特刊 繪畫天分遺傳凱特王妃

延伸閱讀

美速食巨頭「周日不開門」80年 每年恐少賺40億 執行長曝原因

美速食巨頭「周日不開門」80年 每年恐少賺40億 執行長曝原因
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
年收百萬元不想買房 Z世代、千禧世代富豪搶當租客

年收百萬元不想買房 Z世代、千禧世代富豪搶當租客
屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
喬治王子目前就讀於伊頓公學。（美聯社）

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

2026-11-10 21:22
「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日在立國首都維爾紐斯正式設立。美聯社

駐立陶宛台灣代表處被要求更名

2026-11-09 14:42
日本首相高市早苗。（歐新社）

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

2026-11-09 06:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料