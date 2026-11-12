靠2顆牙齒化石 揭泰國30公斤重「史前巨鼠」

科學家透過比對兩顆牙齒化石後，發現一個體重約30公斤的巨型齧齒動物，大約在3300萬至3500萬年前，曾生活在現今的泰國南部。(取材自Scientific Reports官網)

AI摘要 文章摘要整理： 科學家透過分析2004年在泰國南部發現的2顆牙齒化石，確認一種約30公斤重的史前巨鼠新物種，為早期齧齒動物演化與古生物多樣性提供新線索。

科學家表示，透過比對2顆牙齒化石後，確認了一個未知的物種身分。是一個體重大約30公斤的巨型齧齒動物，大約在3300萬至3500萬年前，曾生活在現今的泰國 南部。

央廣引述法新社報導，團隊中的一位地質學家稱這個古老動物為「巨鼠」，是古近紀(Paleogene)已知體型最大的動物之一，為早期齧齒動物如何演化成巨大體型提供了全新線索。

這項發現4日發布在期刊「科學報告」(Scientific Reports)，研究源於2004年時，在泰國南部喀比府(Krabi province)一處煤礦場發現的一顆臼齒和一顆門牙。

門牙是泰國礦產資源局地質學家蒂安(Pannipa Tian)發現的，他表示，由於其「異常巨大的尺寸」，她最初認錯了這塊化石。

現年51歲的蒂安日前接受法新社採訪時說：「一開始我以為那是一塊骨頭。我拿給主管看，他告訴我這是一隻巨鼠的牙齒。」

這塊乳白色的化石在深色煤礦中十分顯眼，而團隊另一名成員也在同一天發現了深色的臼齒。

過去喀比盆地曾出土過古代靈長類、肉食動物以及有蹄類哺乳動物的化石。

但在2004年發現牙齒化石時，研究團隊缺乏足夠的證據與技術來辨識是屬於哪個物種。

20多年後，來自泰國、法國和加拿大的研究人員透過對牙齒的詳細分析，終於確認物種。

研究人員表示，該物種約30公斤，估計為水豚體重的一半，水豚是世界上現存最大的齧齒動物。

然而，與南美洲的水豚不同，新物種屬於史前齧齒動物，屬於現已滅絕的副鼠科(Ischyromyidae)，這是最早的齧齒動物主要類群之一。

蒂安表示：「這項發現告訴我們關於古代生物的多樣性。」她說，古代齧齒動物可能是在現今的泰國演化後，才擴散到世界其他地區。

不過由於只發現2顆牙齒，該動物的外觀、飲食習慣與行為舉止目前仍不得而知。

為了致敬長期支持科學與古生物學研究的泰國詩琳通公主(Princess Sirindhorn)，該物種被命名為Yakamys sirindhornae。