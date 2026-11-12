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草帽、海賊旗…法國青年在日本動漫作品中找抗爭共鳴

中央社
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法國示威者肯恩萬（Kehnwane）帶著日本動漫「航海王」中的海賊旗上街遊行，認...
法國示威者肯恩萬（Kehnwane）帶著日本動漫「航海王」中的海賊旗上街遊行，認為它象徵捍衛自由、反抗壓迫。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國青年在教育與社會抗議中大量借用日本動漫角色與符號，從航海王到紅豬都成為反抗權威、捍衛自由的象徵，但也引發部分日本網友對作品形象受損的不滿。

法國年輕人近期接連示威，許多人借用日本動漫角色或符號來表達心聲，他們在「航海王」、「紅豬」等作品中找到自由無畏和反抗權威的共鳴，但也引發部分日本網路使用者不滿。

法國高中生與大學生自今年9月下旬開始為爭取教育資源而上街示威，以巴黎郊區為起點，逐步擴大為全國性抗議，如今更與各大工會、退休族群、「黃背心」運動者串聯，演變成訴求涵蓋薪資、購買力及公共服務的廣泛社會運動。

在示威遊行中，許多受日本流行文化影響的年輕人打扮成「火影忍者」角色、「七龍珠」人物悟空、「航海王」人物魯夫，或在標語牌上借用動漫表達心聲，一部分是因為認同這些角色的性格或選擇，也有一部分是期許自己能像熱血動漫人物一樣勇往直前。

二十多歲的肯恩萬（Kehnwane）摘下原本掛在房間裡的海賊旗上街遊行。他接受中央社記者訪問時說，很多同齡人喜歡用從小知道的符號來表達想法，以這波運動來說，最常見的就是這面旗幟。

這面海賊旗出自日本漫畫家尾田榮一郎創作的「航海王」，黑底旗上繪有一個白色骷髏頭，頭上戴著綴有紅色飾帶的草帽，後方還有兩根交叉的白色骨頭。

近年在世界各地青年的抗議活動中，也常出現海賊旗，肯恩萬認為：「這面旗幟現在代表年輕人反對壓迫的訴求，無論壓迫來自君主制還是共和制。」

遊行隊伍裡，有人揮舞海賊旗，也有人直接戴上「魯夫帽」，同好之間自然能認出彼此。

法國年輕人借用日本動漫角色或符號，在遊行中表達心聲。一名示威者戴著與「航海王」角...
法國年輕人借用日本動漫角色或符號，在遊行中表達心聲。一名示威者戴著與「航海王」角色魯夫裝扮相似的草帽。(中央社)

肯恩萬是「航海王」每出新冊必讀的忠實粉絲，手臂上甚至刺了書中角色布魯克彈琴的圖案。

對肯恩萬來說，海賊旗象徵「捍衛自由，每個人都能按照自己的意願表達想法⋯看到它就像看到自由，或即將到來的自由」。

部分抗議群眾擔心法國逐步走向極右翼的法西斯主義。遊行中另一個常見動漫角色，是日本動畫大師宮崎駿作品「紅豬」的主角，不少人將駕駛飛機的豬畫在標語牌上，旁邊寫著「寧做一頭豬，不做法西斯」。

一名舉著「紅豬」標語牌的示威者告訴中央社記者，這句話「恰好展現我們在今天的法國面對法西斯傾向所做的理性回應」。

一名法國示威者舉著繪有日本動畫「紅豬」的標語牌，旁邊寫著「寧做一頭豬，不做法西斯...
一名法國示威者舉著繪有日本動畫「紅豬」的標語牌，旁邊寫著「寧做一頭豬，不做法西斯」。(中央社)

還有一名女子的標語牌畫著正在結印的「咒術迴戰」人物「兩面宿儺」，旁邊字樣將故事設定的招式「領域展開」略為更動，變成「權利展開」。

法國年輕人偶爾也借用動漫角色來反諷，例如將政治人物畫成「咒術迴戰」中的強大咒術師五條悟，配上已成迷因的對白「會贏喔」。

這類挪用或重新詮釋展現法國年輕人對日本動漫的喜愛和熟悉，但部分日本網路使用者在社群平台上表達不滿，他們不希望這些作品和角色形象與法國上月17日示威出現的暴力行為連結在一起；當時巴黎也有多家動漫商品店遭到劫掠。

法國一名示威者的標語牌畫著「咒術迴戰」人物「兩面宿儺」，旁邊字樣將「領域展開」改...
法國一名示威者的標語牌畫著「咒術迴戰」人物「兩面宿儺」，旁邊字樣將「領域展開」改成「權利展開」。(中央社)

精華 FAQ

  • 他們把從小熟悉的角色與符號帶上街，因為這些作品常呈現自由、熱血與反抗權威的精神，能直接傳達對教育資源、薪資與公共服務等訴求，也讓同好更容易互相辨識。

  • 最常見的是航海王的海賊旗與魯夫帽，還有七龍珠的悟空、火影忍者角色，以及紅豬主角。有人將海賊旗視為反壓迫象徵，也有人用紅豬標語表達反法西斯立場。

  • 因為他們不希望自己喜愛的動漫作品與法國示威中的暴力行為連結，尤其巴黎上月17日有多家動漫商品店遭劫掠，讓部分日本網友認為作品形象因此被負面化。

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