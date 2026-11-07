80歲護士工作60年仍不退休：上班不覺得辛苦、享受照顧病人

護理師示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 英國80歲護士尼克林從事護理60年仍未退休，表示照顧病人讓她感到充實，不覺得上班辛苦，也見證了醫療環境與技術的巨大變化。

英國一名80歲護士尼克林（Vibeke Karner Nicklin）從事護理工作已滿60年，至今仍在醫院服務，完全沒有退休 打算。她表示，自己從未想過從事其他職業，至今依然享受照顧病人的工作，甚至不覺得上班是一件辛苦的事。

「利物浦回聲報」報導，尼克林10月26日剛慶祝80歲生日，護理生涯則已經走過整整60年。她原籍丹麥 ，17歲時原本只打算到英國擔任一年互惠生，沒想到因結識丈夫羅傑（Roger），從此留在英國生活。

尼克林1965年在倫敦附近的阿默舍姆綜合醫院（Amersham General Hospital）接受護理訓練，隔年搬到英格蘭西北部威勒爾半島（Wirral Peninsula），以便與羅傑相處。她完成護理訓練後，兩人於1970年8月1日在丹麥結婚，最後定居英格蘭北部普倫頓（Prenton），至今仍住在當地，而她也繼續在醫院工作。

從事護理工作60年，尼克林見證醫療環境大幅改變。她回憶，剛開始工作時，護士清潔病人甚至不需要戴手套。她說：「我們當時沒有戴手套，所以幫病人清潔身體時，手上也沒有手套，現在聽起來簡直不可思議，今天絕對不可能再這樣做。」

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此外，過去醫院會將針頭消毒後重複使用，如今則普遍改用一次性醫療用品。手術技術也有長足進步，例如過去病人接受闌尾切除手術後，通常需要住院約一周，現在部分患者當天就能出院。

不過，她也觀察到醫院工作量日益繁重，病床幾乎沒有空檔。她說：「我所在的病房總是住滿病人，我們才剛送走一名患者，不到半小時，病床就又有人入住。」

儘管醫療環境和工作壓力不斷改變，尼克林從未後悔自己的選擇。她表示：「感覺這是一段很長的時間，因為我從來沒有做過其他工作，但感覺很好，而且我仍然很享受。我當然也有順境和逆境，但我從來沒有坐在家裡想過：『天啊，今晚又要上班了，我真的不想去。』」

尼克林說：「我知道這聽起來很老套，但我不覺得自己有80歲。我很幸運，身體健康，其他方面也都很好。我不覺得上班是一件辛苦的事。」

當別人問她究竟打算工作到什麼時候，她的回答相當乾脆：「等到我真的受夠了再說！」