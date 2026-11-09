雛雞性別鑑定師憑藉肉眼與指尖觸覺，能以秒級速度精準分辨剛破殼雛雞的公母，是維繫民生蛋價與雞肉價格穩定的幕後重要功臣。(新華社)

在物價飛漲的當代社會，餐桌上維持平價的雞蛋與雞肉背後，其實隱藏著一群鮮為人知的幕後功臣。全日本僅80人的「雛雞性別鑑定師」，憑藉驚人的視覺與觸覺技術神速分流公母雛雞，不僅是維持民生禽蛋與雞肉價格穩定的關鍵推手，更是一項兼具高薪與彈性工時的「隱形金飯碗」。

百年神技秒分公母 穩定禽蛋價格關鍵

據《CHANTO WEB》報導，雛雞性別鑑定師每天在天未亮時便展開工作，主要憑藉肉眼觀察並以指尖輕觸剛破殼雛雞的生殖突起，能以「1小時鑑定上千隻」的驚人速度精準分辨公母。由於公雞與母雞在經濟用途、飼料配方及成長週期上存在極大差異，剛孵化即進行分流，能大幅降低養雞場的無效飼養成本，進而穩定民生禽蛋與雞肉價格。

走著瞧的國際優勢 足跡遍及歐洲多國

這項源自日本的百年傳統技術在國際間需求極高。由於日本國內孵化場數量較少且多由資深從業人員包辦，考取執照的新人多半直接外派至海外累積實務經驗。資歷超過20年的專家高橋香織透露：「考取執照後，我的海外第一站就是北歐瑞典，隨後更在德國、法國、丹麥等歐洲多國以自由接案的形式大展身手。」高橋指出，這項精湛技術不僅能鑑定一般雞隻，連火雞、鴨、鵝等禽類也能精準分辨，深受西方農場推崇。

工作時間極具彈性 月勤半月即獲高薪

除了具備跨國就業的獨特優勢，雛雞性別鑑定師的工時亦相當彈性。鑑定師多屬於自營業者，工作時間通常依雛雞出貨時間向前倒推，多數在清晨4點即開始上工，只要將委託的雛雞數量分選完畢即可收工。由於通常中午前後就能結束工作，自由時間十分充裕，不少從業人員甚至能同時經營副業。令人稱羨的是，每月僅需出勤約半個月，收入便能達到日本上班族的平均月薪水準。儘管該工作極度考驗從業人員的眼力與耐力，但其高時薪與彈性工時的特性，已讓這項冷門專業成為名副其實的頂級職涯選擇。

摸屁股賺大錢！超狂金飯碗「雛雞性別鑑定師」全日本僅80人

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