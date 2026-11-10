由中國傳入 日本書道發展千年有望列非遺 網：有違和感

日本政府申請將「書道」（書法）列入世界無形文化遺產一案，聯合國教科文組織評估機構已通過審核，正式評為「建議列入」；圖為2024年，在日本東京港區舉行的第五屆東京國際甲骨文藝術節。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 日本書道申請列入UNESCO非物質文化遺產已獲評估機構通過，待11月大會表決；其源自中國傳入文化，卻在日本發展出本土特色，也引發網友對文化歸屬與傳承的反思。

日本 文化廳5日發布消息指出，聯合國教科文組織（UNESCO）評估機構已通過審核，建議將日本「書道」列入非物質文化遺產名錄。該案預計於11月30日至12月5日在中國福建省廈門市召開的政府間委員會中拍板，若順利通過，將成為繼能樂、和食及2024年傳統釀酒技藝後，日本第24項世界無形文化遺產。

綜合日媒報導，日本文化廳指出，書道是使用筆、墨、硯等工具，通過傳統的運筆方式和技法，手寫漢字和假名的書法形式，展現漢字、假名與篆刻技藝。

「書道」被認為在6至7世紀（約在飛鳥時代）與漢字、佛教由中國傳入日本，並在平安時代（794-1192年）逐漸發展出日本本土特色，同時更創造出由漢字草化演變而來的假名文字。

日本文化廳於2021年將其列入國家非物質文化財產名錄，2023年選定為申遺候選項目，日本政府並於2024年全面推進申遺工作。

在現代日本，書道仍廣泛應用於日常生活的多種場合，例如寫信、婚喪嫁娶等儀式上的簽名以及新年揮毫等，被視為札根於民眾生活的社會習俗。

但隨著智慧型手機與電腦普及，手寫習慣嚴重式微，根據調查，更顯示高達9成的學子在畢業後便不再接觸書法。為挽救傳統文化斷層，民間書法團體與官方近年積極奔走推動登錄為世界遺產，期盼加強文化保存與傳承。

此項發展也引起日本網友多方的反思。部分習字多年的網友客觀表示，漢字、筆墨硯台乃至王羲之等名筆傳統皆發源於中國，雖然日本融入假名並發展出獨特和風書體，但直接將「書法」申請為日本的無形遺產，難免讓人產生些許違和感。

另一派聲音則認為，獲得國際認可固然值得欣慰，但文化保存「重在延續而非虛名」，如何藉此契機，改善畢業後9成人不再碰毛筆的文化斷層、讓書法重新走進年輕世代的生活，才是這項世界遺產認證背後最重要的課題。