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LINE ID塞入女偶像泳裝臀部 日本大叔爽接私訊下場慘了

聯合新聞網
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日本一名男粉絲趁擁抱時，將寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置，結果被工...
日本一名男粉絲趁擁抱時，將寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置，結果被工作人員列入黑名單，永久禁止參加活動。（取材自Ｘ平台）

AI摘要

文章摘要整理：

日本地下偶像活動中，一名中年男子偷塞LINE紙條進女偶像泳裝內，之後還被假冒偶像的工作人員誘出現身，最終當場遭揭穿並被永久禁入。

日本一名中年男子參加地下偶像活動時，趁著擁抱環節，偷偷將寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置。沒想到事後真的收到「女偶像」私訊，讓他興奮直呼「終於成為人生勝利組」，甚至赴約吃飯，卻不知道自己早已落入工作人員設下的圈套。

根據日本娛樂網站《芸能トレンド裏ニュース》報導，地下偶像團體「9時間1500円」一名男性粉絲在演出後的粉絲互動活動中，趁著與泳裝女偶像擁抱時，將寫有LINE ID的紙條塞進對方泳裝內。女偶像當下並未察覺，直到活動結束後才發現。

工作人員為了查出男子身分，決定假扮女偶像透過LINE聯繫，先表示「謝謝你給我ID」，接著以認不出長相為由，要求對方提供合照。

男子一度懷疑對方身分，詢問「這真的是本人嗎？還是工作人員？」工作人員則回應，如果是公司，應該會透過官方LINE聯絡，不會使用私人帳號。男子因此放下戒心，傳送照片供對方辨認，還開心表示，這是自己第一次這麼做，「我努力了這麼久，終於也能成為人生勝利組」。

隨後工作人員以女偶像名義，邀請男子演出結束後一起吃飯。沒想到男子真的現身，工作人員才發現，對方是一名刻意打扮年輕的中年大叔，當場確認身分並揭穿騙局。

團體原本考慮報警，但男子當場道歉，最後決定不追究，改為永久禁止他參加活動。營運方強調，團體首要任務是保護成員，絕不包庇行為惡劣的粉絲，若再發生類似情況，將不排除採取法律行動。

精華 FAQ

  • 他在粉絲互動的擁抱環節，趁機把寫有LINE帳號的紙條塞進女偶像泳裝臀部位置，試圖私下取得聯繫，行為相當不當也侵犯了對方。

  • 工作人員先假扮女偶像用LINE聯繫，表明收到ID後又以認不出長相為由要求合照，接著再邀他演出後吃飯，藉此引誘他現身。

  • 男子到場後被確認身分並當場揭穿，雖然原本考慮報警，但因他道歉而不追究，改為永久禁止參加活動，團體也強調會優先保護成員。

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