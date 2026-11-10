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入美國海關下體隆起 古巴裔男男拉開褲襠掉出10隻珍禽

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1名持有美國合法永久居留身分的古巴裔男子，穿特製內褲走私10隻珍禽藏在褲襠，因「...
1名持有美國合法永久居留身分的古巴裔男子，穿特製內褲走私10隻珍禽藏在褲襠，因「異常隆起」惹疑。（取材自佛州南區地方法院）

AI摘要

文章摘要整理：

古巴裔男子卡斯蒂略入境邁阿密時因神色慌張及下體隆起遭查，海關在其內褲暗袋內搜出10隻活鳥，現已遭美國聯邦法院起訴。

美國邁阿密國際機場早前發生1宗離奇走私案。1名持有美國合法永久居留身份的古巴裔男子，在入境過關時因下體出現「異常隆起」且神色慌張，隨即遭到美國海關及邊境保衛局（CBP）人員攔下作二次檢查。隨後在其內褲特製的口袋中，搜出6個用膠帶包裹的容器，裡面藏有10隻珍禽走私鳥。涉事男子目前已被美國聯邦法院起訴。

香港01綜合外媒報導，事發於10月4日，涉案男子卡斯蒂略（Alberto Hernandez Castillo）乘搭航班由古巴哈瓦那飛抵邁阿密。他在填寫海關申報表時聲稱此行僅為探親，並否認攜帶任何野生動植物。然而，海關人員在例行提問時，發現卡斯蒂略神色慌張，且其腰部及骨盆前方有不尋常的隆起，遂將他帶往安全查驗區作進一步搜身檢查。

海關人員深入檢查後，驚見卡斯蒂略的內褲內側特別縫製了黑色口袋，裡面藏著6個透明圓柱形塑膠容器。這些容器均以膠帶嚴密包裹，開口處更黏上黑色網狀布料以防禽鳥逃脫。容器內共裝有10隻活鳥，包括8隻黃面草雀（Yellow-faced Grassquit）以及2隻藍彩鵐（Blue Grosbeak），2者均屬非法野生動物貿易中的熱門物種。

卡斯蒂略未能提供任何合法進口野生動物的證明文件。被捕後他僅向調查人員聲稱這些珍禽是供「私人使用」，隨後行使保持沉默的權利，拒絕交代走私來源及動機。卡斯蒂略目前已被美國聯邦法院以走私貨物罪名起訴。

精華 FAQ

  • 他從古巴哈瓦那飛抵邁阿密國際機場，填報時聲稱只是探親，但海關人員發現他神色慌張，且腰部與骨盆前方有異常隆起，因此被帶去做二次檢查。

  • 海關深入檢查後，發現其內褲內側特製黑色口袋，內藏6個以膠帶包裹的透明圓柱容器，總共裝有10隻活鳥，包括8隻黃面草雀與2隻藍彩鵐。

  • 他無法提供任何合法進口野生動物的文件，並稱鳥隻是供私人使用，之後保持沉默。由於涉嫌把活鳥夾帶入境，美國聯邦法院已以走私貨物罪起訴他。

香港 CBP 古巴

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