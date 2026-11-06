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全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

編譯周靜芝/即時報導
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這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、...
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

AI摘要

文章摘要整理：

TEA公布2025全球博物館訪客榜，北京故宮以1900萬人次奪冠，前3名全由中國博物館包辦，顯示亞洲景點人氣明顯領先。

博物館是不少人造訪新的地方並渴望沉浸文化、藝術氛圍時，不可錯過的景點。許多博物館規模雖小卻別具特色，陳列著小眾的文物；而另一些則是規模龐大的機構，常位居多數人旅遊願望清單的首位。

但全世界參訪人數最多的博物館究竟是哪些？非營利組織「全球主題娛樂協會」（TEA）剛發布了2025年的年度訪客人數指數，列出了前20名最受歡迎的博物館。

登上榜首的並非大家熟知的羅浮宮（Louvre），也不是倫敦自然史博物館（Natural History Museum）或梵蒂岡（Vatican），而是北京的故宮博物院。

這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。至於每年有多少人造訪？根據該指數顯示，遊客人數高達1900萬人次。

羅浮宮是中國境外排名最高的景點，以逾900萬的訪客人次位居第四。除了排名第七的倫敦自然史博物館與第八的梵蒂岡之外，大英博物館（British Museum）和凡爾賽宮（Palace of Versailles）也躋身前十，紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）以去年近600萬的訪客量排名第17名。從這份名單來看，亞洲地區博物館明顯佔了上風。

事實上，北京故宮僅是躋身榜單的12家中國博物館之一，北京頤和園與秦始皇帝陵博物院則分列二、三名。

全球參觀人次最多的20家博物館

1. 北京故宮博物院：每年1900萬人次

2. 北京頤和園：1738萬1000人次

3. 西安秦始皇帝陵博物院：1097萬人次

4. 巴黎羅浮宮：904萬6000人次

5. 法國凡爾賽宮：840萬人次

6. 深圳南山博物館：745萬5000人次

7. 倫敦自然史博物館：711萬7000人次

8. 梵蒂岡博物館：693萬4000人次

9. 東莞鴉片戰爭博物館：692萬9000人次

10. 北京中國國家博物館：690萬人次

11. 首爾景福宮：688萬7000人次

12. 首爾國立中央博物館：650萬7000人次

13. 倫敦大英博物館：644萬人次

14. 北京恭王府博物館：612萬人次

15. 四川廣漢三星堆博物館：608萬人次

16. 成都武侯祠博物館：603萬人次

17. 紐約大都會藝術博物館：598萬4000人次

18. 南京博物館：586萬人次

19. 瀋陽故宮博物院：585萬2000人次

20. 北京中國科學技術館：553萬人次

精華 FAQ

  • 根據TEA公布的年度訪客指數，排名第1的是北京故宮博物院，年參訪人數達1900萬人次，遠高於其他知名博物館，成為全球最受歡迎的博物館。

  • 前3名全都由中國博物館包辦，依序是北京故宮博物院、北京頤和園與西安秦始皇帝陵博物院，顯示中國熱門博物館的旅遊吸引力非常強。

  • 歐美名館仍有進榜，但多未能擠進前3。羅浮宮以約904萬人次居第4，大英博物館第13、紐約大都會藝術博物館第17，顯示亞洲整體表現更突出。

故宮 梵蒂岡 羅浮宮

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