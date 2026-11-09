西班牙第4大城獲選歐洲「綠色之都」 獎金67萬

西班牙第四大城市薩拉戈薩（Zaragoza），榮獲歐盟每年選出的「綠色之都」。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙第四大城薩拉戈薩憑藉長期永續治理與氣候行動，獲選歐盟2028年綠色之都，並將取得60萬歐元獎金。

永續旅行日益受到重視，歐盟 每年都會選出「綠色之都」，表揚採取措施應對環境問題的城市，最新的得獎地點為西班牙第四大城市薩拉戈薩（Zaragoza），該市憑藉強力的治理和長期的承諾，成功應對越來越嚴峻的氣候挑戰脫穎而出。

Time Out報導，為了表彰和獎勵歐洲大陸的綠色典範，歐盟設定綠色之都獎項，旨在表揚採取實際措施來處理環境問題和改善當地居民生活的城市。

最新獲得綠色之都獎的是薩拉戈薩，該獎項通常在兩年前頒發，因此代表薩拉戈薩是2028年的綠色之都。今年的綠色之都是葡萄牙 吉馬朗伊什（Guimarães），公布薩拉戈薩獲獎的典禮正是在此舉行；2027年的綠色之都是德國 海爾布隆（Heilbronn），該城市因其在改善空氣品質和噪音汙染所做的努力而受肯定。

薩拉戈薩獲得60萬歐元（約67萬2510美元）獎金，用於加強其永續發展工作。

Euronews指出，綠色之都獎開放有10萬名居民以上的城市報名，人口在2萬至10萬的較小城市則可角逐「綠葉獎」，今年的得主為西班牙貝尼多姆（Benidorm）和奇克拉納德拉夫龍特拉（Chiclana de la Frontera），兩個城市各獲20萬歐元（約22萬4170美元）獎金。

今年和薩拉戈薩角逐綠色之都的城市有丹麥奧爾堡（Aalborg）、波蘭別爾斯克比亞瓦（Bielsko-Biała）、斯洛伐克科希策（Košice）及葡萄牙波多（Porto）。

一個獨立的專業評審團從空氣和水的品質、綠地保護措施和噪音及廢棄物管理等方面對申請的城市進行評估。

歐盟旅遊平台指出，薩拉戈薩憑藉其強而有力的治理和長期承諾，成功應對日益嚴峻的氣候挑戰而勝出，其城市的生物多樣性、永續土地利用和綠地也備受讚譽，該市也實施一項綠色基礎設施總體計畫。