英國婚禮場地驚見5枚二戰炸彈 工人徒手拿起才驚覺不妙

英國著名旅遊勝地科茲窩一處婚禮場地，近日發現5枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈引發虛驚。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 英國科茲窩一處婚禮場地施工時挖出5枚二戰德製炸彈，警方隨即封鎖並疏散人員，最後由爆裂物處理小組受控引爆安全銷毀。

據眾生相報導，英國著名旅遊勝地科茲窩（Cotswolds）一處婚禮場地，近日驚傳發現五枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈。警方獲報後立即封鎖現場，並緊急疏散場地內人員及附近居民，所幸這些炸彈最後透過受控引爆方式安全銷毀。

格洛斯特郡警方表示，11月2日上午接獲通報，指英格蘭泰特伯里附近發現疑似未爆彈。警方指出，這些爆裂物是施工人員在泰特伯里附近的朗紐頓一處田地施工時意外挖出。為確保民眾安全，警方隨即在現場周圍設置200公尺警戒線，並派遣緊急救援人員到場處理。附近居民及商家也基於安全考量預防性疏散，等待爆裂物處理小組人員到場評估。

位於朗紐頓福利農場的婚禮場地「大泰斯穀倉與泰斯宅邸」（The Great Thythe Barn & Thythe House）隨後在社群媒體 發文，證實爆裂物是在場地範圍內發現，隨即通報警方，並宣布當天全面暫停開放封鎖相關區域，請專業拆彈人員到場評估及安全處理。

當時場地內還有參加周末婚禮後留宿的工作人員及賓客，得知消息後隨即撤離。

英國陸軍一名發言人隨後向標準報證實，爆裂物處理小組人員已確認，這些炸彈均為德國製。警方後續表示，五枚炸彈已透過受控引爆方式摧毀。社群平台X上流傳的影片，似乎拍下了引爆過程。

參與施工的兩名工人事後向標準報回憶這起驚險經歷，分別是場地首席園藝師凱文羅伯茨及分包商約翰布倫德爾。

羅伯茨表示，當時兩人正在挖掘溝渠，準備設置太陽能發電區，沒想到才挖了幾分鐘，就挖出五枚迫擊砲彈，而且當時認為這些彈藥可能仍具有爆炸性。

布倫德爾則透露，兩人甚至曾徒手拿起這些炸彈，當時還不知道它們的真實身分，「一開始我們以為那只是破損的瓦斯管，或是老舊的自來水管。直到我們把它們拿起來、清除表面的泥土，才發現外形很像二戰時期的迫擊砲彈，接著還看到金屬製的尾翼。」兩人意識到情況不對後，立即放下手中的物品、退到安全距離，並打電話報警。

圖為婚禮儀式示意圖。（路透）