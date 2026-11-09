我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

英國婚禮場地驚見5枚二戰炸彈 工人徒手拿起才驚覺不妙

世界新聞網馬雯婷
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國著名旅遊勝地科茲窩一處婚禮場地，近日發現5枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈引發...
英國著名旅遊勝地科茲窩一處婚禮場地，近日發現5枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈引發虛驚。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

英國科茲窩一處婚禮場地施工時挖出5枚二戰德製炸彈，警方隨即封鎖並疏散人員，最後由爆裂物處理小組受控引爆安全銷毀。

據眾生相報導，英國著名旅遊勝地科茲窩（Cotswolds）一處婚禮場地，近日驚傳發現五枚第二次世界大戰時期遺留的炸彈。警方獲報後立即封鎖現場，並緊急疏散場地內人員及附近居民，所幸這些炸彈最後透過受控引爆方式安全銷毀。

格洛斯特郡警方表示，11月2日上午接獲通報，指英格蘭泰特伯里附近發現疑似未爆彈。警方指出，這些爆裂物是施工人員在泰特伯里附近的朗紐頓一處田地施工時意外挖出。為確保民眾安全，警方隨即在現場周圍設置200公尺警戒線，並派遣緊急救援人員到場處理。附近居民及商家也基於安全考量預防性疏散，等待爆裂物處理小組人員到場評估。

位於朗紐頓福利農場的婚禮場地「大泰斯穀倉與泰斯宅邸」（The Great Thythe Barn & Thythe House）隨後在社群媒體發文，證實爆裂物是在場地範圍內發現，隨即通報警方，並宣布當天全面暫停開放封鎖相關區域，請專業拆彈人員到場評估及安全處理。

當時場地內還有參加周末婚禮後留宿的工作人員及賓客，得知消息後隨即撤離。

英國陸軍一名發言人隨後向標準報證實，爆裂物處理小組人員已確認，這些炸彈均為德國製。警方後續表示，五枚炸彈已透過受控引爆方式摧毀。社群平台X上流傳的影片，似乎拍下了引爆過程。

參與施工的兩名工人事後向標準報回憶這起驚險經歷，分別是場地首席園藝師凱文羅伯茨及分包商約翰布倫德爾。

羅伯茨表示，當時兩人正在挖掘溝渠，準備設置太陽能發電區，沒想到才挖了幾分鐘，就挖出五枚迫擊砲彈，而且當時認為這些彈藥可能仍具有爆炸性。

布倫德爾則透露，兩人甚至曾徒手拿起這些炸彈，當時還不知道它們的真實身分，「一開始我們以為那只是破損的瓦斯管，或是老舊的自來水管。直到我們把它們拿起來、清除表面的泥土，才發現外形很像二戰時期的迫擊砲彈，接著還看到金屬製的尾翼。」兩人意識到情況不對後，立即放下手中的物品、退到安全距離，並打電話報警。

圖為婚禮儀式示意圖。（路透）
圖為婚禮儀式示意圖。（路透）

精華 FAQ

  • 這5枚炸彈是在泰特伯里附近一處田地施工時被挖出，當時工人正在開挖溝渠準備設置太陽能發電區，才挖幾分鐘就碰到疑似未爆彈。

  • 警方接報後立刻封鎖現場200公尺範圍，並疏散附近居民、商家及場地內人員，之後由爆裂物處理小組確認並以受控引爆方式安全銷毀。

  • 兩名工人原本以為只是破損的瓦斯管或老舊自來水管，清掉泥土後才看出像二戰迫擊砲彈，發現不對勁後立即放下並退到安全距離報警。

社群媒體

上一則

八卦網站稱哈利與「神祕孕婦」度假 梅根未同行 網揣測關係

下一則

埃及火車追撞事故 7死112傷

延伸閱讀

歐洲多架客機收炸彈威脅…有的迫降 有的派戰機護航

歐洲多架客機收炸彈威脅…有的迫降 有的派戰機護航
大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道

大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道
私人飛機墜毀佛州棕櫚灘9死 地點距川普海湖莊園僅9哩

私人飛機墜毀佛州棕櫚灘9死 地點距川普海湖莊園僅9哩
路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

熱門新聞

曾任以色列參謀總長的反對派領袖艾森科特，7日被以色列總統赫佐格宣布授權組閣，籌組新政府。史上在任最久的總理內唐亞胡即將下台。圖為艾森科特在特拉維夫上月28日贏得議會選舉後向支持者表示謝意。(路透)

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

2026-11-08 05:02
卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
這座又稱「紫禁城」的北京故宮博物館成立於101年前，是典藏明清時期中國傳統藝術、文物與遺跡的重鎮。中新社

全球參訪人數最多博物館 中國包辦前3名

2026-11-06 12:36

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職