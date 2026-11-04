柯林斯字典2026年度代表字 「mogging」技壓群雄
柯林斯字典以社群語料選出2026年度代表字mogging，反映Z世代與Alpha世代將俚語帶入主流，並同步收錄多個與AI、氣候和職場相關的新詞。
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柯林斯字典以社群語料選出2026年度代表字mogging，反映Z世代與Alpha世代將俚語帶入主流，並同步收錄多個與AI、氣候和職場相關的新詞。
英國「柯林斯字典」（Collins Dictionary）今天選出2026年度代表詞彙，俚語mogging雀屏中選；mogging意指在外表、能力或表現上讓他人或事物相形見絀。
美聯社報導，字典專家今天表示，年輕族群常在「某人被搶了風頭」時，以「戲謔或帶有諷刺意味」的方式使用mogging一詞；這個詞彙如今已進入主流語言，2026年使用率激增了210%。
柯林斯列出其他流行詞或值得關注的詞彙還包括「火浪」（firewaves）和「末日機率」（P(doom)），火浪意指短時間內接連在都市發生的一連串野火，末日機率則是指評估人工智慧（AI）導致人類文明崩潰的可能性。
此外還有carspreading，意指汽車製造商傾向生產車身更長、更寬、更重的車款；fricy則是用來形容時下流行、兼具水果風味與辛辣口感的食品或飲料；「幽靈職缺」（ghost jobs）指的是企業刊登徵才廣告，實際上卻無意聘用任何人；friendslop則是指由獨立開發者以低成本製作、主打多人連線同樂的遊戲。
柯林斯總經理畢克勞夫特（Alex Beecroft）說，mogging獲選展現出「每個世代都會在語言上留下自己的印記」。
他說：「這是一個絕佳例子，展現Z世代和Alpha世代如何採納一個詞彙，並將它轉化為詼諧俚語，不僅為語言賦予了自己的風格，甚至把我們其他世代都比了下去。」
柯林斯字典表示，專家長期監測一個收錄270億個詞彙的資料庫，資料來源包括社群媒體，藉此編纂年度代表字榜單，以反映不斷演變的英語語言。
柯林斯字典選出的2026年度代表字是俚語mogging。這個詞近年在年輕族群間迅速流行，常被用來形容某人或某事在外表、能力或表現上明顯壓過對方。 mogging意指在外表、能力或表現上讓他人或事物相形見絀。年輕人常在某人被搶了風頭時，以戲謔或帶諷刺意味的方式使用，顯示它已進入主流語言。 柯林斯還列出firewaves、P(doom)、carspreading、fricy、ghost jobs與friendslop等詞，分別涉及野火、AI風險、車輛尺寸、流行食品、幽靈職缺與低成本連線遊戲。
精華 FAQ
柯林斯字典選出的2026年度代表字是俚語mogging。這個詞近年在年輕族群間迅速流行，常被用來形容某人或某事在外表、能力或表現上明顯壓過對方。
mogging意指在外表、能力或表現上讓他人或事物相形見絀。年輕人常在某人被搶了風頭時，以戲謔或帶諷刺意味的方式使用，顯示它已進入主流語言。
柯林斯還列出firewaves、P(doom)、carspreading、fricy、ghost jobs與friendslop等詞，分別涉及野火、AI風險、車輛尺寸、流行食品、幽靈職缺與低成本連線遊戲。
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