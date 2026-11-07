007電影催生 墨西哥亡靈節遊行慶10周年

狂歡者在墨西哥市市中心參加亡靈節遊行。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥市亡靈節遊行今年邁入10周年，活動源於007電影《惡魔四伏》中的虛構橋段，如今已成吸引數十萬遊客的城市盛典。

墨西哥 首都墨西哥市（Mexico City）日前舉行年度亡靈節遊行，預估吸引50萬多名國內外遊客。這個節日在墨西哥已有數百年歷史，但遊行卻是因2015年一部007系列電影才誕生。

中央社引述法新社報導，墨西哥的亡靈節（Day of the Dead）是將當地的前哥倫布（pre-Columbian）時期傳統與基督教的諸聖節（All Saints' Day）習俗融合，家家戶戶在這天追思逝去的親友，人們會到墓園祭拜，並擺設逝者生前喜愛的食物或其他物品。

到了2015年上映的電影「007：惡魔四伏」（Spectre），主角代號007的虛構英國情報員詹姆士龐德 （James Bond）開場時在墨西哥市市中心穿梭在一個有巨型人偶和扮成亡者的人群組成的遊行隊伍中。電影在全球賣座後，時任市長曼瑟拉（Miguel Angel Mancera）決定將這場虛構的亡靈節遊行化為現實。

亡靈節花車吸引不少觀眾圍觀。(路透)

「007：惡魔四伏」遊行中出現的巨型人偶，有些也出現在2016年墨西哥市首屆亡靈節遊行中。2012至2018年間擔任市長的曼瑟拉回憶說，這場活動迅速大受歡迎，「大家開始問我：『遊行呢？什麼時候辦？』」

他表示：「如今這已是一場非常、非常盛大的活動，令我深感驕傲。」

今年適逢亡靈節遊行十周年，在墨西哥市主廣場左卡洛（Zocalo）豎起一座高11層樓的卡翠娜（Catrina）雕像，卡翠娜是墨西哥一個裝扮雍容華貴的女性骷髏形象。墨西哥市街頭也湧入許多巨型骷髏偶、花車及頭戴羽飾臉戴面具的表演者，遊行隊伍中還有樂手和特技表演者，市區洋溢嘉年華氣氛。

32歲葡萄牙遊客蘇阿里斯（Ana Suares）說，亡靈節遊行很迷人，「人們開開心心，有裝扮、有花朵，好不熱鬧！人們如此齊聚來緬懷那些已離世卻仍活在我們心中的人」。

墨西哥市主廣場左卡洛豎起了一座高11層樓的卡翠娜雕像。(路透)