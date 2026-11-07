特斯拉創意行銷 骷髏搭無人車夜遊
Tesla以骷髏乘客搭乘無人駕駛Cybercab的萬聖節短片掀起話題，並同步推廣Robotaxi與節日軟體功能。
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Tesla以骷髏乘客搭乘無人駕駛Cybercab的萬聖節短片掀起話題，並同步推廣Robotaxi與節日軟體功能。
美國電動車大廠Tesla（特斯拉）旗下自動駕駛叫車服務Robotaxi，於萬聖節前夕在官方社交平台X發布應節短片。畫面中一輛無人駕駛的金色Cybercab行駛於夜間街頭，車內竟載著兩具「骷髏乘客」，結合科技感與節日驚悚元素的行銷創意迅速掀起熱議。
綜合香港01報導，這段約19秒的影片以雙關語標題「Bone Voyage」（祝骨旅愉快，諧音 Bon Voyage）發布。據悉，拍攝地點位於美國德州奧斯汀（Austin）街頭，影片中的Cybercab無駕駛員且未配備方向盤或踏板，車室打上微弱的綠色氛圍燈，兩具骷髏道具宛如一般乘客端坐其中。
值得注意的是，兩具骷髏在車內皆規規矩矩地繫著安全帶，細節感十足。
影片發布後吸引眾多科技媒體報導與網友轉發，社群平台湧入大量幽默留言，有網友笑稱「骷髏繫安全帶是為了避免二次死亡」，也有人打趣問道：「如果警察攔查無人車，會要『骷髏先生』出示駕照嗎？」 更有歐洲網友感嘆：「連骷髏都比我們早體驗到Robotaxi」。
除了幽默短片外，Robotaxi官方當天也推出另一段影片，鼓勵民眾在萬聖節狂歡派對後搭乘自動駕駛車安全回家。Tesla同時在萬聖節前夕透過軟體更新推出「萬聖節模式」，為全球車主帶來專屬的節日音效與燈光介面，展示其將車輛技術與節日行銷相結合的獨特風格。
最吸睛的是金色Cybercab在夜間無人駕駛行駛，車內卻坐著兩具骷髏乘客，還繫著安全帶，結合驚悚與科技感，創意十足。 影片據報拍攝於美國德州奧斯汀街頭，並由Tesla旗下Robotaxi官方在社群平台X發布，以19秒短片搭配「Bone Voyage」雙關標題吸引關注。 除了幽默短片，Robotaxi官方也推出另一段宣傳影片，鼓勵民眾派對後搭乘自動駕駛車安全回家；同時Tesla更新「萬聖節模式」提供節日音效與燈光介面。
精華 FAQ
最吸睛的是金色Cybercab在夜間無人駕駛行駛，車內卻坐著兩具骷髏乘客，還繫著安全帶，結合驚悚與科技感，創意十足。
影片據報拍攝於美國德州奧斯汀街頭，並由Tesla旗下Robotaxi官方在社群平台X發布，以19秒短片搭配「Bone Voyage」雙關標題吸引關注。
除了幽默短片，Robotaxi官方也推出另一段宣傳影片，鼓勵民眾派對後搭乘自動駕駛車安全回家；同時Tesla更新「萬聖節模式」提供節日音效與燈光介面。
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