特斯拉創意行銷 骷髏搭無人車夜遊

Robotaxi的社交媒體X帳號在萬聖節前夕發布一段應節影片，其中可以看到一輛無人駕駛的Cyber​​cab的士載着兩名「骷髏乘客」在馬路上行駛。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： Tesla以骷髏乘客搭乘無人駕駛Cybercab的萬聖節短片掀起話題，並同步推廣Robotaxi與節日軟體功能。

美國電動車大廠Tesla （特斯拉 ）旗下自動駕駛叫車服務Robotaxi，於萬聖節 前夕在官方社交平台X發布應節短片。畫面中一輛無人駕駛的金色Cybercab行駛於夜間街頭，車內竟載著兩具「骷髏乘客」，結合科技感與節日驚悚元素的行銷創意迅速掀起熱議。

綜合香港01報導，這段約19秒的影片以雙關語標題「Bone Voyage」（祝骨旅愉快，諧音 Bon Voyage）發布。據悉，拍攝地點位於美國德州奧斯汀（Austin）街頭，影片中的Cybercab無駕駛員且未配備方向盤或踏板，車室打上微弱的綠色氛圍燈，兩具骷髏道具宛如一般乘客端坐其中。

值得注意的是，兩具骷髏在車內皆規規矩矩地繫著安全帶，細節感十足。

影片發布後吸引眾多科技媒體報導與網友轉發，社群平台湧入大量幽默留言，有網友笑稱「骷髏繫安全帶是為了避免二次死亡」，也有人打趣問道：「如果警察攔查無人車，會要『骷髏先生』出示駕照嗎？」 更有歐洲網友感嘆：「連骷髏都比我們早體驗到Robotaxi」。

除了幽默短片外，Robotaxi官方當天也推出另一段影片，鼓勵民眾在萬聖節狂歡派對後搭乘自動駕駛車安全回家。Tesla同時在萬聖節前夕透過軟體更新推出「萬聖節模式」，為全球車主帶來專屬的節日音效與燈光介面，展示其將車輛技術與節日行銷相結合的獨特風格。