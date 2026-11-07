我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

亡靈節慶典蠟燭釀禍 墨西哥12歲女學生「突成火球」燒傷

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥亡靈節，民眾到墓園祭拜逝去的親友。(新華社)
墨西哥亡靈節，民眾到墓園祭拜逝去的親友。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

墨西哥伊達爾戈州一所中學在亡靈節慶典中，12歲女學生因服飾碰觸蠟燭起火，造成40%二級燒傷，目前仍在治療，家屬並發起募款求助。

墨西哥伊達爾戈州（Hidalgo）發生一宗校園意外，一名12歲女學生在參加學校舉辦的亡靈節（Day of the Dead）慶典活動時，身上服飾不慎引燃火焰，導致全身高達40%的二級燒傷。目前傷者仍在醫院接受治療，龐大的醫療費用讓家屬無力承受，向社會大眾發起了募款。

綜合香港01報導，意外發生於墨西哥伊達爾戈州的特奧多米羅・曼薩諾中學（Teodomiro Manzano High School），當時女學生奧索里奧（Zaira Osorio）正與同班同學在舞台上走秀，不料她身上由玉米粽葉製成的金色連身裙不慎接觸身後餐桌上已點燃的蠟燭，裙襬瞬間被烈火吞噬。

現場畫面顯示，一名男同學第一時間發現異狀後，試圖用手拍熄火勢，兩名教職員也急忙衝上台將奧索里奧引導下台，現場陷入混亂。最終，有人搬來一桶水直接倒在奧索里奧身上，將火勢澆熄。

隨後，奧索里奧被緊急送往瓦斯卡德歐坎波鎮（Huasca de Ocampo）的兒童醫療機構，並轉院至墨西哥城的大型醫院，目前正接受二度燒傷的治療。

面對突如其來的噩耗與沉重負擔，奧索里奧的父親荷西（José Osorio）在社群媒體上沉痛發文求助。他寫道：「女兒在校園遭遇了一場可怕的意外，導致全身大面積燒傷，目前情況相當危急，需要持續的醫療照護與密切觀察。醫療費用非常昂貴，我們全家正盡一切努力陪伴她度過這艱難的過程。然而開銷不斷增加，我們非常需要各界善心人士拉我們一把。」

據阿茲特克電視台新聞（Azteca Noticias）報道，當地校園嚴禁攜帶易燃物品。伊達爾戈州教育部已發表聲明，將針對活動現場為何會出現明火以及詳細起火原因展開調查。（綜合報導）

精華 FAQ

  • 事發於伊達爾戈州一所中學的亡靈節活動，女學生在舞台走秀時，玉米粽葉製成的金色連身裙碰到桌上已點燃的蠟燭，裙襬瞬間著火。

  • 奧索里奧全身約40%出現二級燒傷，先送往當地兒童醫療機構，再轉院至墨西哥城大型醫院，目前仍在接受持續治療與密切觀察。

  • 父親已在社群媒體發文求助，盼外界協助支付龐大醫療費；伊達爾戈州教育部則表示，將調查活動現場為何出現明火及詳細起火原因。

香港 墨西哥

上一則

教宗良14世展開南美「返鄉之旅」籲區域國家團結合作

下一則

芬蘭招募全球單身客「盲盒相親」 包機票食宿玩4天 報名3條件超親民

延伸閱讀

大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道

大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道
布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋

布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋
佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年

佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年
校園政治宗教論戰失控 密大女學生推倒評論員並嗆殺人

校園政治宗教論戰失控 密大女學生推倒評論員並嗆殺人

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20
日本72歲阿嬤為孫子考上私立大學慷慨資助100萬日圓，卻半年收不到感謝，最後才發現女兒未告知孫子錢是祖母出的。（AI生成）

7旬嬤砸100萬助孫上大學 半年苦等不到一句謝謝 友人一問揭心寒真相

2026-10-31 04:45

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯