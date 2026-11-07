亡靈節慶典蠟燭釀禍 墨西哥12歲女學生「突成火球」燒傷

墨西哥亡靈節，民眾到墓園祭拜逝去的親友。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 墨西哥伊達爾戈州一所中學在亡靈節慶典中，12歲女學生因服飾碰觸蠟燭起火，造成40%二級燒傷，目前仍在治療，家屬並發起募款求助。

墨西哥 伊達爾戈州（Hidalgo）發生一宗校園意外，一名12歲女學生在參加學校舉辦的亡靈節（Day of the Dead）慶典活動時，身上服飾不慎引燃火焰，導致全身高達40%的二級燒傷。目前傷者仍在醫院接受治療，龐大的醫療費用讓家屬無力承受，向社會大眾發起了募款。

綜合香港 01報導，意外發生於墨西哥伊達爾戈州的特奧多米羅・曼薩諾中學（Teodomiro Manzano High School），當時女學生奧索里奧（Zaira Osorio）正與同班同學在舞台上走秀，不料她身上由玉米粽葉製成的金色連身裙不慎接觸身後餐桌上已點燃的蠟燭，裙襬瞬間被烈火吞噬。

現場畫面顯示，一名男同學第一時間發現異狀後，試圖用手拍熄火勢，兩名教職員也急忙衝上台將奧索里奧引導下台，現場陷入混亂。最終，有人搬來一桶水直接倒在奧索里奧身上，將火勢澆熄。

隨後，奧索里奧被緊急送往瓦斯卡德歐坎波鎮（Huasca de Ocampo）的兒童醫療機構，並轉院至墨西哥城的大型醫院，目前正接受二度燒傷的治療。

面對突如其來的噩耗與沉重負擔，奧索里奧的父親荷西（José Osorio）在社群媒體上沉痛發文求助。他寫道：「女兒在校園遭遇了一場可怕的意外，導致全身大面積燒傷，目前情況相當危急，需要持續的醫療照護與密切觀察。醫療費用非常昂貴，我們全家正盡一切努力陪伴她度過這艱難的過程。然而開銷不斷增加，我們非常需要各界善心人士拉我們一把。」

據阿茲特克電視台新聞（Azteca Noticias）報道，當地校園嚴禁攜帶易燃物品。伊達爾戈州教育部已發表聲明，將針對活動現場為何會出現明火以及詳細起火原因展開調查。（綜合報導）