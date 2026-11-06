台越夫妻為愛落腳 北越深山打造文化聚落

郭彥瑋與伍碧卉是POJE文化聚落的幕後推手，藏身在管壩縣山谷田地間，還有幾棟建築正在最後階段。兩夫妻到處蒐集二手建材，大量木頭與當地傳統黑瓦呈現古樸的美。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 郭彥瑋為愛落腳越南河江山區，與妻子伍碧卉共創POJE文化聚落，結合住宿、手工藝與飲食體驗，帶動青年回鄉並活化地方文化。

來自台灣高雄的郭彥瑋為愛落腳越南 河江省深山，與布依族妻子伍碧卉在喀斯特高原打造文化聚落POJE，帶領遊客深度體驗人文底蘊，也協助當地青年就業。郭彥瑋表示，這樣不僅能保護自然，更能發揚他們的傳統文化。

越南最北部行政區河江與中國接壤，同文喀斯特高原擁有世上最壯觀、密集的喀斯特地形景觀之一，名列聯合國教科文組織的世界地質公園，景觀絕美。

在近年西方年輕背包客熱愛的河江環線上，有一藏身在管壩縣山谷田地間，由數間木造房屋組成的文化聚落，還有幾棟正進行最後的內裝工程。

屋頂鋪上北越古村落常見黑灰色的一正一反陰陽瓦，展現古樸的美。「這些瓦片、木門、木窗框，都是我們到處從被拆除的老房蒐集來的」，郭彥瑋說。

郭彥瑋集結越南手工藝、調酒、餐飲業夥伴共創，未來不僅提供住宿，更有當地飲食釀酒文化，及染布、茶藝和手工皂工作坊。「希望從飲食文化、生活文化（著手），透過體驗，讓遊客不只欣賞外面的自然風光，更能欣賞比較深沉的人文底蘊」。

越南最北部行政區河江與中國接壤，該地為同文喀斯特高原，擁有世上最壯觀、密集的喀斯特地形景觀之一，名列聯合國教科文組織世界地質公園。(中央社)

為愛走天涯 踏上創業之路

這位台灣人為了布依族女孩落腳距河內6小時車程深山中的故事，必須從2013年說起。

當時郭彥瑋就讀河內國家大學越南學研究所，隨校到此田野調查。在同文岩石高原地質國家公園任職，負責接待考察團的伍碧卉引起郭彥瑋注意。活動結束後，他便以茶葉作話題，傳訊拉近兩人距離。

然而，山區人民相對保守傳統，且伍碧卉雙親都是公務員，不贊成與外國人交往。第一次上門拜訪準岳父，郭彥瑋吃了閉門羹。最後，靠著流利越南語，及少數民族看重的熱情，玉米酒一杯接一杯，終獲兩人交往的許可證。

城市小孩郭彥瑋為愛，留在什麼都不方便的山區。為了生計，決定從父親曾經從事的茶產業著手，從收茶做到手工製茶廠。

郭彥瑋說，「畢竟太太小孩都在這，環境是自己創造的，這邊沒有的東西我們就自己做」。剛好伍碧卉也希望推廣當地物產文化，兩人一拍即合，踏上創業之路。

由於女兒敏感肌，聽說台灣手工皂發展成熟，伍碧卉便到台灣學技藝，結果愈做愈好，成了主打商品之一。台灣慣用苦茶油，而河江山上有茶樹，兩人特從台灣進了榨油機，農閒時收購茶籽榨油，結合台灣技術跟當地物產。

伍碧卉（左）為了讓孩子使用天然肥皂，特意到台灣學習製作手工皂，集結台灣技藝與茶籽油等當地天然原料，沒想到愈做愈多支持者，現已成為主打商品之一，大受好評。(中央社)

越南女婿 看見了河江潛力

山區就業選擇少，許多年輕人都離鄉去加工廠。兩人創業為當地年輕人提供了留在家鄉的可能性，以及重新認識自身文化的機會。

越南女婿郭彥瑋認為，「剛好我們是一個當地人一個外國人，我太太有時也會回台灣觀摩文創產業，由此可看見當地人本身自己可能看不到的優點或美感」。

河江雖偏遠，卻有發展契機，「有些年輕人可能沒有辦法感受到，我們希望透過做比較精緻的東西，經營服務業性質的產業，讓他們覺得留在家鄉其實也是可以是個機會」。

郭彥瑋因愛深耕山區，伍碧卉也因郭彥瑋發現家鄉文化的另一面。她表示，在認識先生之前，從沒想過自己會回鄉創業。

如今積極推動當地文化物產的伍碧卉說，「在遇到我先生後，觀念完全變了，我決定要回老家。一開始只是想離父母近一點；後來發現家鄉其實有很多事情可以做，也能安穩生活」。

「透過產品，我分享了更多關於家鄉文化，以及農村裡叔叔阿姨們的日常。大家聽了都覺得很棒，也發覺其實『回鄉』沒有想像中那麼困難。這是一件我們年輕人值得認真考慮的事。任何人都可以回鄉，為自己找到一份有趣且收入穩定的工作，在家鄉好好生活」。

天然藍染藝師范氏雲是POJE聚落合夥人之一，染布工作坊受到歡迎。(中央社)

帶領手工藝業者 互助合作

伍碧卉說，台灣的文明與發達令人驚嘆，但他學到最多的，還是公婆「在工作上的那份嚴謹。無論做任何事情都要求精準，認真且講求科學方法」。他常在粉絲專頁分享山村質樸生活，獲數萬人追蹤。

POJE聚落的合夥人之一是天然藍染藝師范氏雲，體驗工作坊大受遊客好評。他表示，河江有許多適合應用於藍靛染的布料材質，還能結合當地苗族紡織工藝。

他們一起參訪泰國清邁手工業合作社的營運模式，發現彼此各掌握了一門在地手藝，一個想法油然而生：「何不集結彼此，各自發揮所長，共同打造製作在地手工藝品的聚落，讓這些工藝得以延續發展，推向更大的市場？」透過那趟旅行的契機，才有了現在這樣互助合作的社群。

對於郭彥瑋這位在越南山區努力經營當地文化的台灣人，「我感到非常佩服，為什麼一個外國人能夠來到越南，並在當地從事傳統行業——製作茶葉、手工皂，還能煮得一手好菜？」范氏雲笑著說。

郭彥瑋帶著一群當地手工藝業者，重新挖掘當地文化特色，並用自己的方式賦予不同價值，如以傳統玉米酒為基底，嘗試打造「越南波本酒」。

講到這越北山區的角落，郭彥瑋認為，「既已在這紮根，就盡量幫助發揚。河江省是比較貧困的的省份，大部分都是山區，農業不很發達，工業就更不用講了。他們最可以發展的就是沒有煙囪的工業，第一可以保護自然環境，第二也可以發揮他們的傳統文化。」

他說：「它就是我們的家，我們看見它有很多漂亮的地方，當然它有它很不方便的地方，就像我的家鄉高雄，我們會很自豪，但當然也會看到它的不足。現在我已把這當第二故鄉了。」