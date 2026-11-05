我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

印尼山火燒峭壁古墓 270具遺體成灰、5萬年岩畫恐毀

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
印尼消防員在南蘇拉威西省拉水帶滅山火。(路透)
印尼消防員在南蘇拉威西省拉水帶滅山火。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

印尼南蘇拉威西省森林火災持續擴大，不僅威脅5萬年以上史前岩畫，也燒毀托拉雅族峭壁墓葬，約270具遺體成灰。

印尼森林及土地火災持續延燒，南蘇拉威西省（South Sulawesi）的史前洞穴岩畫面臨高溫與煙霧威脅，當地原住民族傳統墓葬也遭火災波及，約270具遺體燒成灰燼。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，班迪穆倫－布魯薩勞國家公園（Bantimurung Bulusaraung National Park）近3周陸續發生森林火災，管理單位指出，自9月底以來有超過154公頃土地遭焚毀。

這座占地約4萬3000公頃的國家公園位於南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）以北，以石灰岩地形及史前洞穴聞名，也位於聯合國教科文組織（UNESCO）認定的生物圈保護區核心區。資料顯示，當地至少有238處史前洞穴，其中187處留有古代岩畫。

報導指出，其中一幅描繪類人形生物與野豬互動的岩畫，經研究確認至少有5萬1200年歷史，是目前已知年代最古老的具象洞穴藝術作品之一。

參與馬羅斯－班凱普岩畫研究的澳洲格里菲斯大學（Griffith University）考古學家柏罕（Basran Burhan）表示，即使火勢未直接接觸岩畫，火災高溫仍可能改變洞穴周遭溫度，加速岩畫表面劣化；煙霧產生的煤煙也可能附著並覆蓋岩畫，使圖案模糊、難以辨識。

除了史前洞穴遺址，南蘇拉威西省山區的北托拉雅縣（North Toraja）傳統墓葬遭火災波及。當地是原住民托拉雅族（Toraja）聚居地區之一，以傳統喪葬儀式及峭壁墓葬聞名，部分家族將逝者安葬於鑿刻在岩壁上的墓穴。

印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，位於北托拉雅縣巴魯普區（Baruppu）的岩壁墓穴遭火災波及，約270具遺體燒成灰燼。區長彼德綠（Petrus Pongtasik）表示，火災共波及約4.5公頃土地，其中3公頃為墓葬區，部分墓穴位於峭壁高處，因難以接近而無法搶救遺體。

巴魯普區政府要求家屬不得將墓地內的遺體或骨灰移出，規定因緊急情況已被移出的遺體須放回原有墓穴，已燒成灰燼的遺體須由家屬重新包裹、標記姓名，並於月底前放回墓穴。

彼德綠說明，此舉是為維護當地Ma'nene傳統。依照巴魯普當地習俗，每年8月才允許家屬移動祖先遺體，進行清潔整理。

印尼文化部長法德利（Fadli Zon）近日表示，文化部正蒐集南蘇拉威西省受火災影響的文化遺址資料，作為評估復原及修復措施的依據。他指出，火災可能與人為活動或長期乾旱等因素有關，相關遺址的受損情況及後續處理方式仍待進一步確認。

精華 FAQ

  • 火災主要波及班迪穆倫－布魯薩勞國家公園內的史前洞穴岩畫，以及北托拉雅縣巴魯普區的峭壁傳統墓葬，兩者都屬於重要文化資產與地方遺址。

  • 專家指出，高溫會改變洞穴周遭環境，加速岩畫表面劣化；煙霧產生的煤煙也可能附著在岩面上，讓圖案變得模糊，甚至難以辨識。

  • 當局要求不得把遺體或骨灰移出墓地，若因緊急情況已移出，須放回原墓穴；已燒成灰燼者要重新包裹、標記姓名，並在月底前歸位。

印尼 遺體

上一則

貫徹「安俄經中」戰略？金正恩訪丹東10天後 北韓高官率團訪北京

下一則

「mogging」柯林斯字典年度代表字 技壓群雄今年使用激增210%

延伸閱讀

印尼世界最古老洞穴壁畫 遭森林大火高溫、濃煙威脅

印尼世界最古老洞穴壁畫 遭森林大火高溫、濃煙威脅
加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷

加拿大軍事基地大火 傳至少7死數十人傷
韓國首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火

韓國首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

熱門新聞

卡蜜拉率先拿到雨傘，查理三世淋成落湯雞。（美聯社）

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

2026-11-02 20:11
莫斯科的察里津諾宮殿公園。(取自Wikimedia Commons@Marina Lystseva)

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

2026-10-31 13:42
長榮航空示意圖。(本報系檔案照)

不因「一中」禁台灣班機 印度：我們與巴基斯坦看法不同

2026-10-28 11:37
廉王子與兒子喬治11月3日觀看足球賽事。（美聯社）

威廉帶喬治王子赴西班牙看足球賽 王室一家有看球「小迷信」

2026-11-03 21:21
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂(Alice Huang)與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

與黃仁勳關係密切中國女主管涉間諜疑雲 新加坡否認調查

2026-11-02 10:11
圖為瑞士蘇黎世的Cafe Oscar咖啡館，旅外美國公民齊聚一堂，關注期中選舉開票結果。(歐新聞社)

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

2026-11-04 09:20

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗