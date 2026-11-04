身高148公分、132公斤日女選偶像 自嘲「看不見膝蓋」

名為「Roma」（ろま）的候選人大方曬出參加偶像徵選活動的照片，還幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」圖／取材自X帳號 @odebu_roma

AI摘要 文章摘要整理： 日本一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選在網路爆紅，候選人Roma以148公分、132公斤的身材與自信發言引發熱烈討論，也帶出對外貌、偶像標準與健康的兩派看法。

誰說偶像一定要有纖細身材？日本 近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外暴紅。她大方公開自己身高僅148公分，體重卻高達132公斤，還幽默自嘲「連膝蓋都看不見了」，讓不少網友笑翻，紛紛大讚她可愛又有自信，但也有許多人擔心她的健康狀況，引發兩派討論。

近期日本舉辦了一場「我就是胖胖的偶像徵選活動（私、おデブ宣言オーディション）」，吸引14位懷抱女團夢想的女性參加，候選人總體重超過1273公斤，平均BMI更高達36.2。儘管身材不符合傳統偶像的纖瘦形象，她們仍勇敢站上舞台，展現自信與才華，讓這場特別的徵選活動在社群平台掀起熱議。而在這之中，一位暱稱「Roma」（ろま）的候選人，更因為一則分享自身體重的貼文意外爆紅。

Roma日前在X平台上大方曬出參加偶像徵選活動的照片，只見她身穿白色七分袖上衣，搭配藍色牛仔裙，雖然身材相當豐滿，依舊充滿自信站在舞台上。她在貼文中幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」接著公開自己的身高僅148公分，體重卻達132公斤，更不忘自嘲一句：「連膝蓋都快看不見了。」逗趣發言隨即引發網友熱烈討論。

貼文曝光後，不少網友被Roma的自信與開朗感染，紛紛留言稱讚，「我喜歡她的自信，好可愛」、「妳也太可愛了吧」、「臉蛋超級可愛的」、「長得滿可愛的耶，而且有點像渡邊直美」、「看到妳積極參與這種正向的活動，真的讓人很有好感。感覺妳應該是個開朗又樂觀的人，如果能跟妳當朋友，一定很有趣」。

也有人忍不住揶揄，「這樣的身材竟然還能活動自如，真的很厲害耶！骨架也太強壯了吧」、「這根本就是別人聽到數字後，會忍不住再問一次『等等，請問哪個數字才是身高？』的情況吧」、「原來人的膝蓋是可以變不見的啊」，甚至有人形容她的身形神似日本知名動漫角色「哆啦A夢」。

不過除了讚美和玩笑，大多數人皆對Roma的健康感到擔憂，提醒她應多留意體重可能帶來的身體負擔，「小姐，妳再這樣下去，腰會出問題啊，腰一旦壞掉，不管坐著還是躺著都會痛，真的很難受，要多注意身體啊」、「真的很有個人特色，但就算現在還沒什麼問題，一想到未來可能面臨的身體健康狀況，還是忍不住替她感到心疼……」、「明明長得這麼可愛，卻因為這樣的身材可能對健康不好，讓人不得不希望妳能瘦下來，真是令人心情複雜啊」、「雖然考量到健康，還是瘦一點比較好，也確實讓人有些擔心，但圓滾滾的模樣真的很可愛。希望有一天，妳能跟自己的膝蓋重逢！」