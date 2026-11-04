芬蘭電視台24小時「幼犬直播」 小狗睡20小時也有人看

芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 芬蘭國家廣播公司推出24小時幼犬直播，以真實慢電視陪伴民眾度過酷寒冬天，並因療癒效果與高人氣掀起收視熱潮。

芬蘭即將步入晝短夜長、氣溫可下探至零下50度的酷寒嚴冬。面對灰暗的天候與緊湊壓抑的新聞步調，芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。該節目全天24小時鏡頭直擊一隻名為Hilkka的拉戈托羅馬涅羅犬與牠剛出生的六隻幼犬，即時放送小狗喝奶、翻滾、睡覺等純真日常，在芬蘭掀起收視狂潮。

根據CNN報導，發起該節目的科學記者科斯基寧（Pirjo Koskinen）表示，企劃初衷旨在普及犬類發育科普，但如今已昇華為忙碌現代人逃離現實紛擾的「幼犬泡泡」，展現出愛與照顧等溫暖特質。赫爾辛基大學認知神經科學副教授庫亞拉（Miiamaaria Kujala）分析，不同於社群短影音的感官刺激，慢電視直播呈現脆弱、真實且不可預期的生命節奏，看著幼犬沉睡能為人帶來深層平靜與長期的情感連結。

今年邁入第六季的「幼犬直播」以真實的生活步調吸引大眾，即便小狗一天需沉睡長達20個小時，畫面多數時間極其安靜，觀眾仍樂此不疲。儘管芬蘭全國人口不到566萬，但該節目去年就創下650萬次網頁瀏覽量，社群相關影片更累積破2000萬次點閱，今年的收視熱度更甚以往。鏡頭將一路記錄這批於10月10日出生的小狗，從初次睜眼、踉蹌學步，直到12月前往新家庭為止。

狗媽媽Hilkka平時在學校擔任輔助孩童心理的「校犬」，目前正值育嬰假。這批人氣幼犬本周六即將迎來正式命名儀式，屆時將由全體觀眾票選入圍名單，再將寫有名字的信封圍成一圈，由小狗們親自嗅聞「自選」名字，預計將再度掀起新一波觀看熱潮。

芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。（視頻截圖）