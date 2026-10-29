規畫善終如買保險 瑞士人加入安樂死機構為離世準備

史珊妮表示，成為協助善終機構的會員，就像瑞士人購買保險一樣，需要事前規畫，並與專業人士討論生命末期的各種可能，協助確認預立醫療決定書的內容，面對離世時心裡才踏實。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 瑞士58歲女子加入協助善終機構EXIT，將其視為如同買保險般的事前準備；她強調這是為了保留自主與選擇權，而非一定會使用安樂死。

今年58歲、身心健康的瑞士 人史珊妮，四年前加入瑞士最大協助善終機構EXIT成為會員。她認為，加入機構如同購買保險 需要事前規畫，是為生命末期做好準備，保障自主權，而非代表未來一定會使用協助善終服務。

EXIT是瑞士最大的協助善終安樂死 專業團體，屬於民間協會。根據協會公布的數據，目前全瑞士會員逾20萬人。除了瑞士公民，在瑞士擁有居留權的外國人也可申請入會。

根據協會公開數據，2025年共有1421名會員接受協助善終，近全體會員人數的1%。對許多會員而言，入會主要是為了安排預立醫療決定書、取得法律支援與病人自主權保障，以及獲得失智症和臨終規畫諮詢，並在未來病況惡化時保留選擇權。

協會會員史珊妮（Janine Stalder）接受中央社採訪時表示，即使家人反對，她仍認為加入協助善終機構是人生的重要決定。她認為，應趁頭腦清楚、身體健康時為自己做好準備，而不是等到身心狀況不佳時，才讓家人措手不及，或是被迫接受完全違反自己意願的治療，僅為維持生命。

她表示，成為協助善終機構的會員，就像瑞士人購買保險一樣，需要事前規畫、審慎考量。機構會與會員專業地討論生命末期的各種可能，協助確認預立醫療決定書的內容，事先有所安排，心裡才會踏實。

她也指出，要取得醫師同意並實際接受協助善終並不容易，必須經過層層把關。她並不認為自己一定會使用這項服務，即使多年繳納的會費最終只是用來支持其他會員，她仍願意以實際行動支持善終理念。

她坦言，丈夫不願與她討論此事，兒子起初也難以接受。然而，她的父親堅持接受善終協助，以及陪伴其他親友走過生命末期的經驗，讓她更加確信，必須為自己的生命末期做好準備，即使現在善終仍看似遙遠。她期望家人能逐漸理解，也相信他們終有一天會接受。

史珊妮的母親目前住在阿爾高州鄉間的雲能達安養中心（Alterszentrum Mittleres Wynental），但並非協助善終機構的會員。即使協助善終在瑞士已實施多年，加入相關機構及與家人討論臨終選擇，仍不易溝通，也是一個有爭議的話題。