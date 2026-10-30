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印尼世界最古老洞穴壁畫 遭森林大火高溫、濃煙威脅

編譯彭馨儀／即時報導
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在南蘇拉威西省馬羅斯・龐克普(Maros-Pangkep)一處洞穴中，澳洲格里菲...
在南蘇拉威西省馬羅斯・龐克普(Maros-Pangkep)一處洞穴中，澳洲格里菲斯大學(Griffith University)研究人員鑑定出一幅描繪類人形象與山豬互動的壁畫。路透

AI摘要

文章摘要整理：

印尼蘇拉威西島珍貴的古老洞穴壁畫，正因十多年來最嚴重野火帶來的高溫與濃煙而加速劣化，研究人員呼籲立即採取減災措施。

研究人員表示，位於印尼蘇拉威西島(Sulawesi)，全球已知最古老洞穴壁畫正面臨嚴重威脅。印尼遭逢十多年來最嚴重野火侵襲，其帶來的高溫與濃煙，恐加速這些超過6.7萬年歷史的藝術作品劣化受損。

路透報導，印尼正面臨自 2015 年以來最嚴重林地火災。強聖嬰現象(El Niño)導致氣溫升高、降雨減少，使該國森林與泥炭地極易引燃。

在南蘇拉威西省馬羅斯・龐克普(Maros-Pangkep)一處洞穴中，澳洲格里菲斯大學(Griffith University)研究人員鑑定出一幅描繪類人形象與山豬互動的壁畫，證實其歷史至少5.12萬年。而在蘇拉威西島鄰近的穆納島(Muna Island)洞穴裡，一幅紅色手印輪廓壁畫年代更可追溯至至少 6.7 萬年前。

在馬羅斯龐克普洞穴附近，消防員正努力撲滅大火，濃煙籠罩著壯麗的喀斯特地形，這片獨特地貌正是環繞該洞穴國家公園與聯合國教科文組織(UNESCO)世界地質公園(Global Geopark)的代表性景觀。

消防員穆罕伊克法爾(Muhammad Ikfar)表示，本月初該遺址附近大火燃燒了一周多，火勢一度逼近至距離洞穴不到 2625 呎之處。

伊克法爾說，9月30日至10月18日期間，國家公園內逾 667 英畝土地遭大火吞噬。格里菲斯大學考古學家布爾漢(Basran Burhan)表示：「首要且最具破壞性影響是高溫。即使沒有明火直接接觸壁畫，高溫也會造成破壞，因其會改變壁畫周圍溫度，加速劣化與剝落。」

濃煙也會產生煙塵。

「煙塵會覆蓋壁畫上方，導致圖案變得模糊不清、難以辨識，」伊克法爾指出，「消防人員仍全力在公園其他區域滅火，並指出目前當地天候相當乾燥，遲遲未降雨。」

布爾漢沉重表示，「若不迅速採取行動、無法針對這次災害採取有效減災因應措施，我們將失去馬羅斯・龐克普最令人驚嘆的人類歷史見證之一。那將會是極大遺憾。」

研究人員表示，位於印尼蘇拉威西島(Sulawesi)，全球已知最古老洞穴壁畫正面...
研究人員表示，位於印尼蘇拉威西島(Sulawesi)，全球已知最古老洞穴壁畫正面臨嚴重威脅。路透

精華 FAQ

  • 因為火災帶來的高溫會改變洞穴周圍環境，加速壁畫劣化與剝落；濃煙與煙塵則可能覆蓋畫面，使圖案變得模糊難辨，進一步損害保存狀況。

  • 南蘇拉威西馬羅斯・龐克普洞穴中的類人形象與山豬壁畫，至少有5.12萬年歷史；穆納島洞穴中的紅色手印輪廓，年代更可追溯至至少6.7萬年前。

  • 研究人員認為若不迅速採取有效減災措施，馬羅斯・龐克普最珍貴的人類歷史見證之一可能失去；消防員則持續撲救，但當地乾燥少雨，火勢仍難完全控制。

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