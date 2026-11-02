英國調查：怕漏劇情…Z世代看影片比長輩還愛開字幕

在歐美，影片字幕原本是為聽障者或年長觀眾設計，但英國一項調查發現，現在看影片最愛開字幕的反而是Z世代年輕人。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 英國調查發現，Z世代看影片開字幕的比例高於長輩，主因包括對白難聽清、音效混雜、怕錯過劇情與口音雜音；同時研究也認為字幕有助兒童閱讀。

在歐美，影片字幕原本是為聽障者或年長觀眾設計，但英國一項調查發現，現在看影片最愛開字幕的反而是Z世代年輕人。

英國民調 機構YouGov訪問3萬5753名英國人，結果顯示，18至24歲的受訪者有53%看節目時會開字幕，比率高於其他年齡層；55至64歲只有20%，75歲以上則為31%。

研究人員詢問開字幕的原因，歸納出幾原因。最主要是聽不清楚對白，受訪者歸咎於混音品質差、配樂太大聲，以及現在的演員為了讓表演接近真實生活，傾向自然地發聲，不再像舞台劇那樣字正腔圓、刻意放大音量。

一名年輕女性說：「我常聽不清楚較小聲的對白，有時候幾種聲音重疊在一起，搞不懂發生什麼事，所以開字幕就像安全護欄，確保我聽到該聽的內容。」另外一位女性表示：「現在電視上的演員都很含糊嘟囔。以前的節目不用字幕也能聽懂，但現在的作品太追求寫實演技了」同年齡層男性受訪者則直指現代電影的聲音混音方式不利於聽清對白，並點名諾蘭的「奧德賽」。

再來是怕漏掉關鍵劇情。有些人會一邊看節目，一邊滑手機或做其他事。一名年輕男性說：「這樣我不會錯過任何東西，不用倒回去重看也能完全掌握劇情。」

除了咬字與音效外，口音與背景雜音亦是字幕普及的重要主因。部分受訪者表示難以辨識外國口音，或英國當地的北愛爾蘭、利物浦及英格蘭北部等地區口音；此外，家中有小孩、寵物，或外面有車流等噪音干擾，以及本身聽力受損等，同樣會促使觀眾開啟字幕。一名女性說：「我一直住公寓或跟人合租，電視太大聲可能會吵到鄰居。」

有科學家主張，開字幕可以幫助兒童的閱讀能力。研究發現，4至7歲兒童看影片時開字幕，閱讀能力達標的機率高出一倍。「粉紅豬小妹(佩佩豬)」和「妙妙犬布麗」等熱門卡通都含有大量「高頻詞彙」，可以幫助孩子提早學會閱讀。

「打開字幕」(Turn on the Subtitles)倡議活動共同創辦人華倫(Henry Warren)說：「我把它想成將蔬菜偷偷加進晚餐裡；孩子沒察覺，但你知道這對他們大有好處。」