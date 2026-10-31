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買菜、加油都出國 瑞士人跨境省荷包 「每月可省近500元」

中央社
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瑞士物價高，因此民眾經常前往德國、法國、奧地利及義大利購物。圖為瑞士當地連鎖超市...
瑞士物價高，因此民眾經常前往德國、法國、奧地利及義大利購物。圖為瑞士當地連鎖超市Migros。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

瑞士因物價偏高，約72%居民持續赴鄰國購物與加油，年跨境消費高達92億瑞郎，顯示節省開銷已成普遍消費策略。

瑞士居民跨境購物熱潮持續升溫，瑞士約有72%的人口會前往國外購物。消費者行為反映家庭面對能源、保險及日常生活支出時，愈加重視節省開銷。瑞士高物價與消費者的節流傾向，仍是跨境購物趨勢的主因。

聖加侖大學（University of St. Gallen）2025年購物旅遊調查顯示，瑞士民眾全年在國外實體商店及網路零售的消費總額約達92億瑞士法郎（約111.32億美元），約72%的人口會前往國外購物，平均每年約5次，每次在國外實體商店消費約230瑞郎（約278美元）。

瑞士民眾經常前往德國、法國、奧地利及義大利購物，主要考量鄰國物價較低、商品選擇較多，以及瑞郎匯率帶來的購買力優勢。

瑞士自2025年1月起，將旅客攜帶入境商品的增值稅免稅額度，從每人每天300瑞郎調降至150瑞郎，但跨境購物熱潮未見消退。今年瑞士零售商與農業團體遊說進一步降至50瑞郎（約60.5美元），但國會尚未通過。消費者保護團體則認為，國外購物潮源自瑞士物價過高，而非免稅額度。

德國邊境城市辛根（Singen）火車站附近一處購物超市的停車場內，約有三分之一車輛掛著瑞士車牌。當地店員也主動詢問顧客是否需要辦理退稅相關文件，顯示跨境購物已是當地零售業常見的消費型態。

居住在瑞士的台灣僑民李思妍表示，她與家人平時較少在瑞士超市採買，每周都會前往德國辛根購物，尤其偏好購買品質較高的有機食品。李思妍表示，家中4口每月飲食開銷約為1300瑞郎。與不出國購物的家庭相比，每月可至少節省約400瑞郎（約483美元）。

跨境消費也不限於食品採購。當地民眾蔡凱倫（Karen Tillian）表示，奧地利油價通常低於德國及瑞士，今年油價上漲期間，奧國漲幅相對較小，因此吸引不少鄰國民眾前往加油。邊境加油站經常可見德國、奧地利及瑞士車牌，部分地區的油價差距可達兩成。

精華 FAQ

  • 主因是瑞士物價普遍較高，加上鄰國商品選擇更多、價格更低，且瑞郎匯率帶來購買力優勢，因此許多家庭會固定到德國、法國、奧地利與義大利採買。

  • 聖加侖大學調查顯示，約72%瑞士人口會出國購物，平均每年約5次，全年在國外實體商店與網購的總消費約92億瑞郎，顯示跨境消費已非常普遍。

  • 居住瑞士的台灣僑民表示，家中4口每月飲食支出約1300瑞郎，若改在瑞士境外採買，與不出國購物的家庭相比，每月至少可省約400瑞郎；部分地區加油價差也可達2成。

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