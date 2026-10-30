在印尼看電影 挑片單、選餐飲都要精打細算

印尼最大連鎖影城Cinema XXI限制外食，影城內設有餐飲部販售爆米花、飲料等餐點，觀眾觀影前就得先視需求精打細算。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 印尼雅加達看電影不只比票價，還要精算餐飲與分店選擇；影城嚴控外食、積極販售套餐，並依地段與需求調整票價和片單，以提升營收。

在印尼 首都雅加達看電影，從影城入口的外食管制，到場內餐飲價格與不同分店的片單，觀眾進場前就面臨一連串選擇。

走進雅加達多家電影院 ，入口旁常可見工作人員守著一張桌子，上面擺著觀眾寄放的飲料瓶、杯子和隨身水壺。觀眾進場前，工作人員會檢查隨身包包，將外帶食物和飲料暫時收下，待散場後再領回。

印尼最大連鎖影城Cinema XXI曾向當地媒體「羅盤報」（Kompas）說明，限制外食是為了維持觀影品質和環境整潔；有餐飲需求的觀眾，可在影城內購買。

一名觀眾表示，她這次看的電影將近3小時，買些食物和飲料比較方便。以她所在的影城為例，單買一杯可口可樂 要價3萬2000元（印尼盾，下同，約2.1美元），5萬元的套餐則包含一份小份爆米花和一杯自選飲料，對她來說更划算。 印尼最大連鎖影城Cinema XXI入口處，工作人員守著擺放外帶飲料及隨身水壺的桌子，觀眾進場前須暫時寄放外食及飲料，待離開影城後領回。（中央社）

但對零用錢有限的學生而言，場內餐飲並非必要開銷。一群受訪學生說，他們已習慣禁帶外食的規定，通常會先在影城外吃飽再進場，不另外購買場內餐飲，盡量把看電影的花費控制在票價。

餐飲不只是觀影的附加選項，也是影城營收的重要來源。Cinema XXI公布的2025年財報顯示，全年營收約5.9兆，其中電影票收入約3.6兆，餐飲收入約2兆，占總營收約34%。

Cinema XXI表示，去年推出30多款新餐飲品項，並透過手機購票應用程式m.tix推出電影票與餐飲套餐，希望提高每位顧客的平均交易金額；當年每位觀眾平均餐飲消費增加5.9%，達2萬5814元。

票價也是觀眾選擇影城時的考量。Cinema XXI說明，公司運用數據分析調整分店之間的票價與電影場次，定價時會考量各影城過往票價、觀眾入座率、影廳類型、周邊競爭影城票價、商場特性及放映日期，排片則參考各地觀眾需求。

以雅加達兩家分店為例，位於市中心商業區的Senayan City影城平日票價為4萬元，位於市區外圍的Arion影城平日票價為2萬5000元，兩者相差1萬5000元。

兩家影城片單也有所不同。Senayan City影城同時上映印尼國片和外國電影，Arion影城則以印尼國片為主。依Cinema XXI的年報，去年印尼國片占公司全年觀影人次的62.3%，是影城觀眾的重要來源。

一名在Arion影城受訪的觀眾表示，他偏好印尼電影，平時也會考量看電影的花費。他說，以自己的收入來看，這裡的票價和餐飲價格比較負擔得起，因此成為他看電影的選擇。

從一張電影票到一份爆米花套餐，觀眾盤算的是看電影要花多少錢，影城考量的則是如何讓每一筆消費帶來收入。對不同收入、不同觀影習慣的觀眾來說，看電影的選擇不只在銀幕上，也在走進影城前的每一次取捨。