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「瑪利歐之父」73歲宮本茂獲文化勳章 日本遊戲業首例

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任天堂遊戲設計師、董事兼研究員宮本茂（站立者）獲頒日本文化勳章，是日本首次有遊戲...
任天堂遊戲設計師、董事兼研究員宮本茂（站立者）獲頒日本文化勳章，是日本首次有遊戲業界人士獲頒此獎。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

73歲的任天堂設計師宮本茂獲日本文化勳章，成為日本首位受此殊榮肯定的遊戲業界人士，並在記者會分享創作心得與給年輕人的建議。

日本政府日前公布文化勳章獲獎名單，任天堂（Nintendo）遊戲設計師、董事兼研究員，73歲的宮本茂獲選，這是日本首次有遊戲業界人士獲頒文化勳章。

日本MBS電視台報導，宮本茂出生於京都府園部町（現為南丹市），1977年進入任天堂任職。他曾參與開發1985年推出的知名遊戲「超級瑪利歐兄弟」，以「瑪利歐之父」聞名。

此外，他也參與打造1986年推出的「薩爾達傳說」、2017年推出的「薩爾達傳說：曠野之息」等系列作品，以及2001年推出的「皮克敏」、2023年推出的「皮克敏4」等系列遊戲。他參與的任天堂暢銷作品眾多，至今仍持續對遊戲產業帶來深遠影響。

宮本茂在獲選文化勳章後的記者會上，談到製作遊戲的感想時說：「能夠與遊戲相遇，真的非常好。製作者和玩家一樣，都是一邊玩、一邊製作遊戲。如果能夠一直這樣持續下去，就會很開心。」

他也向年輕的創作者提出建議，他說：「我一直以來都告訴年輕人，不要因為自己是某款遊戲的忠實粉絲，覺得那款遊戲很有趣，就從思考『如果這樣改進，是不是會更有趣』開始創作。」

他認為，與其以現有作品為基礎進行改良，不如從最根本的想法出發，努力探索「如果有這樣的事物，或是嘗試做這樣的事情，是不是會很有趣」，並將這些想法一步步實現，這樣的創作過程應該會更加有趣。

精華 FAQ

  • 日本政府公布文化勳章名單，73歲的宮本茂獲選。這是日本首次有遊戲業界人士獲頒文化勳章，也凸顯他對遊戲產業與文化的長期影響。

  • 他曾參與開發1985年推出的超級瑪利歐兄弟，因此被稱為「瑪利歐之父」。此外，他也參與薩爾達傳說、曠野之息、皮克敏與皮克敏4等作品。

  • 他建議年輕人不要只從喜歡某款遊戲、想改善它開始，而應回到最根本的想法，先思考「如果有這樣的事物會不會更有趣」，再一步步實現。

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