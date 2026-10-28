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20個月靠AI出書371本 南非作家賺百萬 卻遭死亡威脅

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南非女作家「哈特」藉助AI已出版多達371本書，引發爭議。她表示，收到數以萬計的...
南非女作家「哈特」藉助AI已出版多達371本書，引發爭議。她表示，收到數以萬計的仇恨訊息，甚至還有死亡威脅。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

南非作家哈特以AI協助在20個月內出版371本書，雖飽受批評與死亡威脅，仍強調AI寫作已成現實，且作品銷量與收入表現亮眼。

自2025年2月以來，南非作家「哈特」（Coral Hart）藉助人工智慧（AI）已出版多達371本書。儘管面對排山倒海批評甚至人身威脅，她依然堅定捍衛這種創作模式。

中央社引述法新社報導，社群媒體上充斥用「騙子」、「文壇敗類」等對哈特的謾罵。40多歲的哈特儼然成AI進軍出版界的爭議象徵。

★花3個月 摸索各種AI模型 

使用筆名哈特的她透露，她收到「數以萬計」的仇恨訊息，甚至還有數起死亡威脅。

在如此敵對的氛圍下，極少有使用AI創作的作家願意公開發聲甚至拋頭露面。

哈特說：「我選擇站出來發聲，是因這是我們必須開始正視的課題。現實就是它已然到來……不可能只因為一群作家的反對，科技公司就會把電源切斷或拔插頭。」

在約20個月前開始嘗試AI寫作前，哈特已在出版界打滾14年，在完全沒藉助AI時就已創作過數十部作品。

她花三個月的時間摸索各種AI模型，並建立起一套足以產出一整本書的系統架構。

如今，她靈活調度各大AI工具：ChatGPT「極擅長寫對話，但散文敘事能力奇差」；Claude「非常擅長故事結構，卻極不擅描寫情慾」；而Grok雖「不忍卒睹，不過寫起火辣場景倒是很拿手」。

哈特說：「如果只是下指令『ChatGPT，幫我寫一本書』或『Claude，幫我寫一本書』，你只會得到一堆慘不忍睹的垃圾，因為它根本沒任何可以依循的素材。」

實際運作上，還是必須由作者先設定好故事概念、寫作風格、角色細節以及章節大綱，她的系統才會開始生成書籍內容。

哈特回憶剛起步時的狀況，「那時一次只能寫一段，而且通常要下兩、三次提示詞才生得出來」、「但現在，我已能一氣呵成把整本書的初稿擬完」。

哈特指出，自去年以來，各家AI模型迎來「突飛猛進的升級」，「不僅文筆變得更流暢，句法更加自然，整體的句子結構也大幅改善」。

★AI先編修 人類最後把關

她表示，初稿通常稱不上好作品。因此會先交由AI進行「結構與情節編輯」，接著再用AI「修正前後矛盾、故事漏洞、中段情節平淡、人物角色發展不完整、遺漏的劇情線索，以及角色眼睛顏色前後不一等細微問題」。

經過這些步驟後，最後會由人類進行全篇審校，揪出並修改「漏網的AI腔調痕跡」然後微調改寫，「接著，通常就能直接上市了」。

★作品銷量 已突破百萬本

雖然她有一部小說成功擠進亞馬遜（Amazon）暢銷榜前百大，但她出版的371部作品絕大多數都是根據嚴謹的市場調查，針對特定讀者群量身打造，其中許多是愛情小說。

據她估算，自己至今已透過電子書、紙本書及有聲書等形式，賣出超過100萬本作品；光是今年到目前，收入就已超過100萬美元。

哈特如今經營一套完整的業務模式，已培訓數百人運用她的方法寫作，並準備推出一款專為使用AI的作家所打造的軟體，名為Authorythm。

至於自己的作品，除非銷售平台要求揭露，否則她不會主動提及使用AI。

另有十多個其他筆名的哈特說：「過去16年來，從來沒人問過我，創作過程究竟是怎麼進行的。」如今，她已準備好「為了正確的理由」公開這一切。

★現實標準 「書賣得出去」

面對外界屢屢指責她製造「AI餿水」（AI slop，指低劣的AI生成文字、影音或圖像），哈特搬出最現實的評斷標準：「書賣得出去」。

她直言：「讀者是不會看垃圾書的，他們只會退貨。」

哈特也一直關注近期一場圍繞海地裔加拿大作家奧雷連（Thelyson Orelien）小說的爭議。奧雷連的作品原本入圍法國最重要文學獎龔固爾獎（Prix Goncourt）決選，後來因被控使用AI而撤銷資格；奧雷連的出版商21日坦承，他確實用了AI。

哈特指出，在爭議爆發之前，評論界對奧雷連入圍作品讚譽有加，銷量也十分亮眼，「如果你需要先看到AI這標籤才決定去討厭一項事物，那麼你討厭的究竟是作品本身，還是純粹厭惡AI？」

精華 FAQ

  • 她先建立完整寫作流程，由人類設定故事概念、風格、角色與大綱，再交由不同AI分工生成、編修與修正，最後由人類審校後上市。

  • 她在社群媒體上遭到「騙子」等辱罵，還收到數以萬計的仇恨訊息與多起死亡威脅，但她仍認為AI寫作是必須面對的趨勢。

  • 她主張最現實的標準就是作品能否賣出去，並指出她的書已賣出超過100萬本，今年收入也超過100萬美元，顯示市場確實買單。

南非 社群媒體

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