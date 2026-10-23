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激爭65分鐘落槌 莫內「鳶尾花」5000萬歐元拍出、創法國紀錄

編譯中心／綜合23日電
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法國印象派畫家莫內晚年作品「鳶尾花」，22日在巴黎創下法國藝品拍賣成交最高價紀錄...
法國印象派畫家莫內晚年作品「鳶尾花」，22日在巴黎創下法國藝品拍賣成交最高價紀錄；圖為蘇富比公司在拍賣會之前陳列會場，照片拍攝於9月17日。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

莫內晚年名作「鳶尾花」在巴黎以5000萬歐元拍出，寫下法國拍賣史最高價，整場競標歷時65分鐘，最終由電話出價的亞洲買家得標。

法國印象派大師莫內晚年創作的巨幅畫作「鳶尾花」，22日在巴黎以5000萬元（歐元，下同，約5600萬美元）含佣金成交，成為法國拍賣史上成交價最高的藝術品。這幅畫此前從未公開展覽，拍賣過程異常激烈，競標過程65分鐘，最終由一名透過電話競標的亞洲買家標得。

法國廣播電台報導，買家通過電話展開近45分鐘的競價，令蘇富比拍賣現場屏息以待。

這幅作品此次隨斯倫貝謝家族收藏上拍，也是首次向公眾展出。畫作高1.6米、寬1.8米，此前一直珍藏於斯倫貝謝家族位於巴黎的私人宅邸，外界僅能通過一張黑白照片了解其面貌。

蘇富比法國現代及當代藝術部聯席主管邦帕爾介紹，這幅畫由讓娜謝．斯倫貝謝直接向莫內家族購得。他形容這位生於1889年、卒於1983年的藏家是一位「傑出的藝術收藏家」。

「鳶尾花」拍前估價為2200萬至3000萬歐元。蘇富比9月介紹這場拍賣時表示，這是「法國歷來上拍畫作獲得的最高估價」。

無論是著名的睡蓮、田園風景，還是威尼斯、巴黎及倫敦景緻，莫內的作品總能在世界各地拍場掀起競價熱潮。這位法國印象派畫家生於1840年，卒於1926年。

2019年，莫內描繪田間乾草堆的一幅「乾草堆」系列作品，在紐約以1.107億美元成交。

今年4月，莫內另一幅畫作「韋特伊，晨光效果」曾在巴黎以1020萬歐元成交，創下當時莫內作品在法國的拍賣紀錄。

此外，三幅被法國列為「國家珍寶」的保羅．塞尚畫作，在拍賣開始前數小時撤拍。蘇富比表示，此舉是為推動作品重返畫家故鄉普羅旺斯地區艾克斯。艾克斯市正考慮在法國文化部支持下，為格拉內博物館購入這些作品。

佳士得同日也舉行拍賣，共拍出26件作品，其中包括莫內的「普爾維爾懸崖邊」和「三盆鬱金香」，成交價分別為1270萬歐元和310萬歐元。

精華 FAQ

  • 這幅畫在巴黎以5000萬歐元含佣金成交，成為法國拍賣史上成交價最高的藝術品，也刷新法國市場對莫內作品的紀錄。

  • 拍賣共歷時65分鐘，其中電話競價約45分鐘，現場氣氛緊繃。最後由一名透過電話出價的亞洲買家成功標得。

  • 「鳶尾花」首次公開展出，原屬斯倫貝謝家族收藏；同日佳士得也拍出莫內與其他作品，而3幅塞尚畫作則因欲返鄉而在開拍前撤拍。

拍賣

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