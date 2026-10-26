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碎玻璃、空貨架、臉瘀青…巴黎暴亂受害店家悲訴：街頭讓人害怕

中央社
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法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎伏爾泰大道上多家商店被砸毀洗劫。(中央社)
法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎伏爾泰大道上多家商店被砸毀洗劫。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國10月17日全國示威在巴黎演變成暴力砸搶，伏爾泰大道多家店舖遭破壞洗劫，商家蒙受嚴重損失，部分人仍勉強營業並呼籲加強警力。

法國10月17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎多家商店遭破壞洗劫。看著店內滿地碎玻璃，空空如也的貨架，其中一名受害老闆說，開店十餘年來首次遇到這種情況，他感到憤怒、困惑且害怕，甚至考慮「或許離開這個國家」。

巴黎第11區的伏爾泰大道（Boulevard Voltaire）是示威期間遭到暴力砸搶最嚴重的路段之一，許多店家忙著清理店面、盤點剩餘貨物和聯絡保險公司。面對記者洽訪，老闆與店員們大多一臉疲憊，不願受訪，其中一人臉上還有明顯瘀青。他們拒絕後將店門關上，從外觀看不出裡面是否有人。

但米姆恩的小店一眼就可以看透，他的玻璃門被砸成蛛網狀，關不關上也沒有差別，因為整面櫥窗玻璃已因破損卸下，可以從路上直接跨進去。米姆恩位於伏爾泰大道上的小店販售全新手機及整新品，也提供維修服務。

伏爾泰大道緊鄰經常成為遊行集結點的共和國廣場（Place de la République），而米姆恩的店面距離廣場只有400公尺。開店多年來，米姆恩見過大大小小的抗議活動，多虧警察維護治安，他的小店從未遭殃，然而17日那場示威和以前完全不同。

損失近9萬元 幸有理賠

米姆恩接受中央社記者訪問時說，遊行那天是他的店休日，破壞分子趁他不在，「砸毀了整個店面，偷走所有東西，連客人送修的手機都被偷走，災情非常慘重」。經此一劫，米姆恩大約損失7萬至8萬歐元（約7.8萬至8.9萬美元），保險可理賠一部分，國家也提供一些援助，還有人以他的名義發起募款。

這段訪問數度因電話鈴響而被打斷。他既要聯絡保險公司申辦理賠事宜，又要洽詢業者關於修復店面的估價。

在學生組織與工會堅持下，這波示威還遠遠沒有結束。米姆恩打算暫時不在店內存放任何商品或值錢東西，以免之後示威又遭襲擊，「那些流氓肆無忌憚，只為破壞和偷竊而來，讓人很害怕」。他大嘆：「我很擔心，我不知道是否還要繼續留在這裡，或是搬去國外生活。我愛巴黎，我是法國人，但情況令人害怕，愈來愈害怕。」

在訪問過程中，陸續有客人上門送修手機，對米姆恩來說也是一種艱難時期中的可貴支持。

米姆恩對這場無妄之災感到憤怒、悲傷、不知所措，但他不怪警方未能保護他的店面，因為「（破壞分子）人數太多了，警方人手不足」。他希望當局調動更多警力，使出更強硬的手段。

17日遊行的訴求原本是學生爭取教育資源，以及工會號召勞工抗議生活成本攀升、燃油價格高漲。內政部估算當天全國約55萬人參與，其中巴黎有11萬人。然而，遊行中混雜一些別有所圖的蒙面人，在示威期間破壞公物、縱火及打劫，巴黎多家精品店、超市、餐廳、零售店遭殃。

照常營業 咖啡館客人多

沿著伏爾泰大道走，可以看到遊戲商店、公仔模型店、酒類專賣店被洗劫。

一家咖啡館的玻璃櫥窗也被砸破，經營者亡羊補牢似地用木板封起來，為即將到來的更多示威活動做準備。從外觀上看，這家咖啡館被木板封住，透不出光，但木板上貼了一張紙條寫著「營業中」，推門一看，裡面坐滿了客人，像平常一樣聊天喝咖啡，彷彿無事發生。

再往下走，一家眼鏡行的鐵捲門朝外掀起，幾乎一半貨架空著。但門上貼著紙條寫著：「我們有營業！不偷東西就歡迎進來。」

負責人胡笙告訴中央社記者，店裡被搶走不少鏡架，櫥窗碎裂，鐵捲門被撞開，還有多處被砸壞，但他仍然決定照常營業，因為「我沒得選，還是必須維持生計」，也還有顧客需要服務。

胡笙認為暴力事件與遊行訴求沒有關聯，他支持正當遊行，畢竟人民苦於物價高漲等種種困境，希望透過示威要求政府提出改善措施，只是有些意圖牟利的人趁亂打劫。

他打算在接下來的示威期間視狀況營業，並加強保全措施，「反正現在店裡也已經沒什麼東西可搶了」。

法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎共和國廣場附近一輛車被燒得只剩骨架。(中央...
法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎共和國廣場附近一輛車被燒得只剩骨架。(中央社)

法國17日全國性示威演變成嚴重暴力事件，巴黎伏爾泰大道一家遊戲商店櫥窗被砸破。(...
法國17日全國性示威演變成嚴重暴力事件，巴黎伏爾泰大道一家遊戲商店櫥窗被砸破。(中央社)

法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎共和國廣場附近一輛車遭徹底燒毀。(中央社)
法國17日全國性示威出現嚴重暴力，巴黎共和國廣場附近一輛車遭徹底燒毀。(中央社)

精華 FAQ

  • 因伏爾泰大道緊鄰共和國廣場，平時就是遊行集結熱點，17日又混入蒙面破壞者，導致多家商店遭砸窗、洗劫與縱火，成為受災最嚴重路段之一。

  • 他的手機店被砸穿，玻璃門與櫥窗幾乎全毀，店內商品和客人送修手機都被偷走，估計損失約7萬至8萬歐元，幸好部分可由保險與援助補償。

  • 有店家決定暫不在店內存放貴重商品，並加強保全；也有人選擇照常營業，因為仍需維持生計，只能在風險下繼續服務顧客。

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