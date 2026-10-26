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每月生活費8000英鎊…中東王室32歲媳淪毒蟲 癱坐倫敦街頭

聯合新聞網
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阿布達比王室成員瑪赫拉日前被民眾發現癱倒在倫敦街頭，並被警方查獲攜帶毒品吸食器具...
阿布達比王室成員瑪赫拉日前被民眾發現癱倒在倫敦街頭，並被警方查獲攜帶毒品吸食器具。 （取材自Ｘ平台）

AI摘要

文章摘要整理：

阿布達比王室成員瑪赫拉在倫敦街頭吸食古柯鹼後昏迷，並讓3歲孩子獨自遊走，最終認罪遭判社區處遇、戒治與罰款。

阿拉伯聯合大公國王室驚傳醜聞。32歲的王室成員瑪赫拉（Mahrah Al Nahyan）吸食古柯鹼後，今年6月被民眾發現赤腳癱坐在倫敦街頭，甚至放任年僅3歲的孩子在街上獨自遊走。

綜合外電報導，瑪赫拉因婚姻關係成為阿布達比王室成員。據估計，阿布達比王室擁有約2500億英鎊（約3346億美元）的財富，加上手握石油資源，可說是全球最富有、最有權勢的家族之一。

今年6月，瑪赫拉被民眾發現赤腳癱坐在倫敦西部一處街道的金屬欄杆旁，根據目擊者拍攝的影片，瑪赫拉當時已失去意識，身旁還躺著一名仰面倒地、同樣昏迷不醒的男子。此外更令人費解的是，在兩人身旁還有一名年約3歲的幼童，獨自在車流繁忙的道路旁玩耍。民眾見狀立即上前協助，並等到警方到場才離開。

雖然警方趕抵現場，但瑪赫拉因意識不清，長達半小時無法正常應答，當她恢復後竟朝警方咆哮，「這裡又不是屠宰場，你們為什麼這麼在意？為什麼這麼擔心？」隨後，警方在瑪赫拉身上查獲毒品吸食器具，但並未發現任何毒品。

近日案件在英國當地法院審理，瑪赫拉除了承認一項疏忽照顧兒童罪名，也坦承在事發前幾天曾吸食古柯鹼。她的辯護律師武洛（Stephen Vullo KC）向法官表示，事發後，瑪赫拉就進入勒戒中心治療，且將在本月底完成為期三 個月的戒毒計畫。

武洛指出，瑪赫拉未來將在戒毒中心附近租屋，除了繼續到戒毒中心治療，也會參加匿名戒毒互助會（Narcotics Anonymous），希望徹底擺脫毒癮，「她那天犯下了嚴重的錯誤，而且她自己也很清楚。」

最終，法官判處瑪赫拉為期兩年的社區處遇令，並要求接受戒毒復健治療，另處以5000英鎊罰款，並需負擔1000英鎊訴訟費。

此外，法院審理期間也揭露，瑪赫拉每月可領取超過8000英鎊的生活費，顯示她擁有相當優渥的經濟條件。

精華 FAQ

  • 她被民眾發現赤腳癱坐在街邊金屬欄杆旁，當時已失去意識，身旁還有一名同樣昏迷的男子，以及一名年約3歲的幼童獨自在車流旁遊走。

  • 她承認一項疏忽照顧兒童罪名，並坦承在事發前幾天曾吸食古柯鹼。辯護方表示她事後已進入勒戒中心，持續接受戒毒治療。

  • 法院判她接受為期2年的社區處遇令，並完成戒毒復健治療，另罰5000英鎊及1000英鎊訴訟費。審理也揭露她每月可領超過8000英鎊生活費。

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