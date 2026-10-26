美前太空人：外星人是惡魔偽裝的天使 想讓人類偏離真理

曾參與阿波羅16號登月任務的美國前太空人杜克Charles Duke認為，外星人是「偽裝成天使的惡魔」。（取材自YouTube@CBN News）

AI摘要 文章摘要整理： 阿波羅16號前太空人杜克受訪表示，UFO與外星人可能是惡魔偽裝，並以聖經與個人經歷佐證，但也坦言這並非科學結論。

曾參與阿波羅16號登月任務的美國前太空人 杜克（Charles Duke）近日接受基督教廣播網（Christian Broadcasting Network）訪問，分享自己對外星人的看法。他引用《聖經》經文表示，外星人並不如我們想的是友善的外星物種，而是偽裝成天使的惡魔，想讓人類偏離真理。

據紐約郵報（New York Post）報導，現年91歲的杜克在1972年執行阿波羅16號任務時，擔任登月小艇駕駛員，並曾參與阿波羅11號登月任務的地面通訊工作。他表示，自己多年來一直懷疑外星人背後可能存在邪惡力量，卻經常因這種看法遭人嘲笑。

杜克說，他渴望得到關於外星人的真相，所以一直以來都在為這件事禱告，希望上帝給他一個徵兆。他有一個朋友對這類話題不感興趣，於是他向上帝祈求，如果這名朋友隔天主動提起相關話題，就代表上帝印證他的想法，沒想到隔天友人真的主動和他討論起UFO，讓他更加相信自己的判斷。

他引用《聖經》〈哥林多後書〉11章14節說：「……因為連撒但也裝作光明的天使。」杜克認為，這段經文是在提醒人們，邪惡力量可能以看似光明、正面的形象出現。他進一步指出，某些UFO現象也可能與這類力量有關，並聲稱這是上帝向他顯明的事。

不過，杜克也坦言，自己在太空任務期間並未親身接觸過外星物種或UFO。他坦言，自己的觀點主要是建立在個人信仰與經驗上，並非經科學研究證實的結論。

將UFO與宗教力量連結的說法，也曾出現在美國政壇。佛羅里達州共和黨眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）在被問及UAP/UFO（指不明異常現象或不明飛行物）時，曾在社群發布《聖經》〈以西結書〉中的輪天使（Ophanim）圖片，被認為是在暗示外星生物形象與輪天使相似。美國副總統范斯（JD Vance）今年3月接受保守派播客主持人強森（Benny Johnson）訪問時，也曾表示，他不認為UAP（不明異常現象）是外星人，反而認為可能與惡魔有關。