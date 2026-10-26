英前情報首長：諜報小說家勒卡雷 作品娛樂不寫實

英國間諜小說家勒卡雷。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前英國情報首長歐曼德在文學活動中直言勒卡雷作品不夠寫實，認為毛姆與葛林更貼近情報世界；但勒卡雷及其他前情報首長也曾互相辯論其作品價值。

曾在1990年代中期領導英國情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）的歐曼德近日在一場文學活動表示，「別再提勒卡雷了」，勒卡雷的作品「消遣用就好，它們不寫實」。

歐曼德（David Omand）在一場由英國「泰晤士報」（The Times）報系舉辦的文學活動擔任與談人，被問到以他的情報實務經驗，哪些英語虛構文學作品對情報機關的描繪分別為「最佳」和「最糟糕」。

歐曼德回應，「最佳」之一是英國作家毛姆（William Somerset Maugham，1874－1965）的短篇小說集Ashenden: Or the British Agent（暫譯「英國特務艾申登」）。

至於作品熱銷多國的勒卡雷（John le Carré，1931－2020），歐曼德說，「別再提了」。

毛姆和勒卡雷都有情報工作經驗。歐曼德推崇的另一位對情報體系有較寫實描繪的作家是葛林（1904-1991）。葛林曾是英國情報人員。

歐曼德說，許多其他諜報小說家「僅具娛樂功能」。歐曼德曾在英國內閣辦公廳負責協調情報事務，如今也成為虛構文學作家，明年將推出諜報小說三部曲的首部。

他認為，在勒卡雷筆下，情報機關內部互不信任、勾心鬥角、彼此傾軋，但在真實世界，這樣的情報機關恐怕無法生存。

勒卡雷的諜報小說在台灣也擁有不少粉絲。他的作品有多「寫實」，持續在諜報小說愛好者之間引發討論。

歐曼德不是唯一批評勒卡雷的英國前情報機關首長。曾在1999至2004年領導英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）的迪爾羅（Richard Dearlove）曾形容勒卡雷「尖酸有害」（corrosive）。

泰晤士報日前報導，迪爾羅2019年曾在另一場文學活動上說，情報機關的運作基礎是同事之間有「互信」，但勒卡雷只談「背叛」。

迪爾羅稱，勒卡雷的小說「惹怒了多數專業情報人員」。

迪爾羅說，勒卡雷藉個人累積的知識和名聲獲利，但似乎「強烈厭惡自己曾服務的機構」，他在相關機構服務時，「一定遭遇了什麼事，才會養成他如此憤世嫉俗」。

當時仍在世的勒卡雷曾特別寫信至泰晤士報，反駁迪爾羅的說法，並提到他曾陸續應邀與史貝丁（David Spedding，1943-2001）、史卡雷特（John Scarlett）等MI6歷任首長餐敘，顯示他與英國情報圈的友好關係。

勒卡雷指出，史貝丁曾表達，MI6如今能在大眾意識占有合理地位、形象具有人性，被視為真實生活一部分，一定程度需歸功於勒卡雷的小說。

不過，勒卡雷也幽默提到，他的多年友人、前英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）首長德夫（Antony Duff，1920－2000）曾稱他的小說「無害的垃圾」。

曾在1990年代中期領導英國情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）的歐曼德近日表示「別再提勒卡雷了」，勒卡雷的作品「消遣用就好，它們不寫實」。（圖／AI生成）