英國194歲象龜長壽基因公開 科學家：破解癌症新曙光

英國愛丁堡公爵愛德華王子也曾探訪「強納森」。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 科學家分析194歲象龜強納森的全基因體，發現其在DNA修復、端粒維護與癌症抑制等機制上具特殊性，盼為人類老化與健康研究提供線索。

全球現存最長壽陸生動物、亞達伯拉象龜「強納森」（Jonathan）推估已高齡194歲，歐美跨國研究團隊近日分析牠的全基因體，發現牠在DNA 修復、端粒維護、異常蛋白質清除及癌症 抑制等相關基因上具有特殊性。研究人員希望，未來透過比較其他長壽物種的基因資料，進一步了解人類老化機制與癌症成因，為健康老化研究提供線索。

聯合新聞網引述日本 「每日新聞」報導，研究團隊在不傷害強納森健康的前提下，採集牠的口腔黏膜與唾液，進行全基因體定序，並與其他4隻同類個體的基因資料詳細比對。結果顯示，強納森在多項與細胞維護及老化相關的基因上呈現特殊之處，連負責調控基因表現的「甲基化」化學變化也與其他個體有所不同。研究成果已發表於美國科學期刊「科學進展」（Science Advances）。

研究團隊關注的機制包括修復受損DNA、維持染色體末端的端粒，以及清除細胞內異常蛋白質。這些機制與細胞功能維持及老化過程有關，研究人員也觀察到強納森在高齡癌症抑制相關基因方面的特徵。未來若能將強納森的基因資料與弓頭鯨等其他長壽物種進行比較，將有助於釐清不同物種如何維持細胞功能，以及長壽與疾病風險之間的關係。

強納森約於1832年出生，生活在南大西洋英國海外領土聖赫勒拿島。牠出生時，英國維多利亞女王尚未登基，蒸汽機車剛問世，底片攝影技術也尚未發明。從出生至今，牠經歷英國8位君主的統治，生命跨越近兩個世紀。

1882年，約50歲的強納森由塞席爾送往聖赫勒拿島，成為當地總督府「種植園別墅」（Plantation House）的居民。此後，牠逐漸成為島上具有代表性的動物，甚至出現在聖赫勒拿島5便士硬幣背面。

近年來，強納森因白內障失明，也失去嗅覺，但聽力仍然敏銳，在專屬獸醫照料下保持良好食慾。研究人員採集樣本時，也以不影響牠健康為前提，進行相關基因分析。

強納森的生活經歷也曾引起外界關注。1991年，研究人員為牠引薦名為「弗雷德里克」（Frederica）的龜伴，兩龜相伴近26年。直到2017年，獸醫為弗雷德里克治療病灶時，才發現牠其實是雄龜，後來更名為「弗雷德里科」（Frederico）。

這項長壽基因研究也在日本社群引發討論。有網友以「大自然的良性Bug」形容強納森的特殊之處，也有網友指出，長壽研究的重點不應只是追求延長壽命，而是了解如何降低癌症、失智症等疾病風險，改善老年生活品質，並減輕長期照護負擔。另有網友呼籲，研究人員應在不干擾強納森晚年生活的前提下，持續探索長壽相關機制。

「強納森」是世界現存最長壽陸生動物。（路透資料照片）