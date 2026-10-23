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失蹤鸚鵡暫住派出所 巧學警察接電話 連口頭禪也會了

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日本兵庫縣一隻雄性虎皮鸚鵡意外飛進警察局暫住，短短幾天內，牠不僅適應了警署環境，...
日本兵庫縣一隻雄性虎皮鸚鵡意外飛進警察局暫住，短短幾天內，牠不僅適應了警署環境，還展現出驚人的模仿天份，開始學起員警接聽電話的開場白與口頭禪。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

兵庫縣一隻雄性虎皮鸚鵡被民眾送往派出所後，短短數天便學會員警接電話的用語與口頭禪，成為警署內的趣事焦點，警方也正協助尋找飼主。

日本兵庫縣日前出現一起令人會心一笑的走失寵物案件。一隻雄性虎皮鸚鵡意外飛進警察局暫住，沒想到短短幾天內，牠不僅適應了警署環境，還展現出驚人的模仿天份，開始學起員警接聽電話的開場白與口頭禪，成為辦公室裡的特殊焦點。

據日本關西電視台報導，這隻虎皮鸚鵡是在今年9月上旬被民眾發現。當時牠停在兵庫縣尼崎市的一處停車場內，一名男童見狀靠近並試圖捕捉，神奇的是鸚鵡完全沒有驚嚇飛走，反而順從地走到男童腳邊。男童隨後在家人陪同下，將鳥兒送到附近的武庫之莊派出所求助。

警方依循失物招領流程，將鸚鵡轉交至尼崎北警察署保管。由於一時之間找不到主人，會計課的同仁便承擔起照顧職責，把鸚鵡安置在辦公室內輪流餵食。令人意想不到的是，這隻小鸚鵡入住僅2至3天，耳濡目染之下竟然開始發聲模仿周遭的公務對話。

會計課員警日常接聽電話時，固定會說「您好，這裡是尼崎北會計課」。鸚鵡聽久了之後，竟流利地模仿起語調，發出「尼崎北會計」的日文發音。除了這句單位名稱外，牠還學會了「喂，你好」，甚至連一名新進員警的口頭禪「搞錯了」也學得有模有樣。

該名員警笑稱，自己剛調任新部門時因業務不熟悉常出錯，私下常不自覺講出「搞錯了」，沒想到全被這隻鳥記了下來，還因此被主管發現自己的習慣口頭禪。

雖然這隻會說話的鸚鵡為嚴肅的警局帶來不少歡樂，但警方強調，暫留警署終究只是過渡期。尼崎北警察署副署長安井修三表示，看到牠逐漸習慣環境並學會警局用語固然很有趣，但最好的結果仍是幫牠找到原本的家。警方也呼籲當地若有遺失虎皮鸚鵡的民眾，能盡快與尼崎北警察署聯繫，讓這位可愛的「實習警員」早日重返主人懷抱。

日本兵庫縣一隻雄性虎皮鸚鵡意外飛進警察局暫住，短短幾天內，牠不僅適應了警署環境，...
日本兵庫縣一隻雄性虎皮鸚鵡意外飛進警察局暫住，短短幾天內，牠不僅適應了警署環境，還展現出驚人的模仿天份，開始學起員警接聽電話的開場白與口頭禪。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 牠9月上旬被民眾發現停在兵庫縣尼崎市一處停車場，男童靠近時牠沒有驚飛，還走到腳邊，之後由家人陪同送往附近派出所協助處理。

  • 牠在尼崎北警察署暫住2至3天後，開始模仿員警接電話的開場白，會發出「尼崎北會計」的日文發音，也學會「喂，你好」和「搞錯了」等用語。

  • 警方認為牠適應環境又會模仿人聲，確實很有趣，但暫留警署只是過渡安排，最重要的仍是盡快找到原主人，讓這隻可愛的鸚鵡回到家中。

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