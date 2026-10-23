H5N1禽流感襲澳洲麥夸利島 象海豹恐大量死亡
澳洲麥夸利島首度發現H5N1禽流感，象海豹與黑背鷗已檢出病毒，當局憂心繁殖季到來後恐造成海豹族群大量死亡。
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澳洲麥夸利島首度發現H5N1禽流感，象海豹與黑背鷗已檢出病毒，當局憂心繁殖季到來後恐造成海豹族群大量死亡。
澳洲當局日前證實，位於亞南極地區的麥夸利島（Macquarie Island）首度驗出H5N1禽流感病毒，這種致命病毒已在島上的象海豹族群中被檢出。
路透報導，澳洲首席獸醫官（Chief Veterinary Officer）庫克生（Beth Cookson）表示，官方檢測確認，在麥夸利島採集的象海豹（elephant seal）及黑背鷗（kelp gull）樣本中驗出高病原性病毒株，這是該島首度發現H5型禽流感病毒。
澳洲於6月成為最後一個通報禽流感疫情的洲。不過，根據當地媒體報導，這種病毒早在2025年底就已出現在澳洲另一處亞南極領地赫德島（Heard Island），當時有超過1萬3000隻海豹幼崽因此死亡。
與赫德島相同，麥夸利島位於南冰洋（Southern Ocean），介於澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania state）與南極洲之間，還被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。這座島嶼也是南方象海豹（southern elephant seal）的重要繁殖地。
體重可達3600公斤的南方象海豹特別容易受到H5型禽流感病毒感染。澳洲聯邦政府表示，在某些情況下，海豹幼崽的死亡率可能超過90%。
澳洲環境部門8月表示，由於擔心H5型禽流感可能爆發，對島上考察人員造成心理及社會層面的風險，當局決定撤離麥夸利島研究站的工作人員。
澳洲環境部門指出，專家認為，隨著繁殖季節即將到來，病毒很可能導致南方象海豹大量死亡。
當局證實，麥夸利島首度檢出的是H5N1高病原性禽流感病毒，且已在象海豹與黑背鷗樣本中發現，顯示病毒已進入島上野生動物族群。 官方檢測確認，麥夸利島採集的象海豹與黑背鷗樣本都驗出高病原性病毒株。由於象海豹是主要繁殖物種，相關疫情特別令人擔憂。 因為南方象海豹對H5型禽流感特別敏感，幼崽在某些情況下死亡率可超過90%。隨繁殖季即將開始，專家預估病毒可能導致大量海豹死亡。
精華 FAQ
當局證實，麥夸利島首度檢出的是H5N1高病原性禽流感病毒，且已在象海豹與黑背鷗樣本中發現，顯示病毒已進入島上野生動物族群。
官方檢測確認，麥夸利島採集的象海豹與黑背鷗樣本都驗出高病原性病毒株。由於象海豹是主要繁殖物種，相關疫情特別令人擔憂。
因為南方象海豹對H5型禽流感特別敏感，幼崽在某些情況下死亡率可超過90%。隨繁殖季即將開始，專家預估病毒可能導致大量海豹死亡。
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