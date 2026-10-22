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拿破崙200年未解密碼信件 AI僅6小時破譯

中央社
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拿破崙所撰寫、超過200年的密碼信在AI的幫助下成功破譯；圖為拿破崙畫像。（路透...
拿破崙所撰寫、超過200年的密碼信在AI的幫助下成功破譯；圖為拿破崙畫像。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

一封1809年拿破崙寫給將軍的加密信件，長期無人破解，近日卻被AI在6小時內解密，揭示當年戰時軍事部署與拿破崙對戰局的判斷。

19世紀法國皇帝拿破崙曾下令用密碼撰寫一封戰時信件，這封信的內容200多年來始終未能破解，然而人工智慧（AI）近期僅花6小時便成功解密。

法新社報導，現年27歲、任職於美國資安公司SentinelOne的AI工程師邱契（Carter Church）近日成功用AI破解一封寫給拿破崙（Napoleon Bonaparte）麾下將軍的19世紀加密信件。他表示，破解這封信的模型是GPT-6 Astra，真正令人印象深刻的不是破解密碼本身，而是Astra從一張圖片和一個目標出發，在6小時內完成了整個多模態工作流程。若不借助數位工具，這項解密工作可能得耗費數周。

這封寫於1809年的信件由數十行符號、數字與字母構成，詳細記載法國及盟軍部隊的部署位置。該信收錄在線上學術檔案庫中，長期未受注意。

邱契表示，傳統解密方法雖然有效卻耗時費力，而歷史學家「有更重要的問題要解決，因此許多這類密碼往往乏人問津」。

邱契解釋，在過程中，Astra將1202x1836的信件版面板切割成行，讀取上面的符號，確定175個手繪符號中，哪些是同一個符號寫了兩遍，然後才開始破解密碼。

拿破崙在第一行寫道，「您一定收到了，馬爾蒙將軍，我本月8日、14日和20日的信件。」這句是拿破崙以法文寫出的，而後根據AI破譯後的其他信件內容則是在說明，其他所有法國軍隊和盟軍的位置，敦促馬爾蒙不要失去希望，也不要被孤立無援的處境嚇倒，並向他保證奧地利正走向滅亡。

信中寫道，俄軍正在向奧地利進軍，佛里烏利（Friuli）今天有8萬軍隊，再加上達爾馬提亞軍團（Dalmatian corps），還不包括後方各地集結的預備隊，奧地利將立即遭受四面八方的攻擊。接到進軍命令時，切勿被少數部隊或烏合之眾嚇倒。

然而僅僅2個月後，在1809年5月21日，在奧地利維也納附近的阿斯佩恩-埃斯林（Aspern–Essling）戰役中，拿破崙遭遇了他個人的第一次失敗，導致2萬3000名法國士兵喪生。在那次失敗之後，拿破崙重整旗鼓，於同年7月在瓦格拉姆戰役（Battle of Wagram）中擊敗了查理大公。這場戰役導致了第五次反法同盟的解體。

此外，日本專利工程師友清理士（Satoshi Tomokiyo）經營一個叫做Cryptiana的網站，上面列有歷史上尚未破解密碼的清單。他指出：「2026年將被視為歷史密碼破解的轉捩點。」

友清理士說，自9月中旬以來，他所整理的未解密碼中大多數已透過AI破譯。

現年58歲的他表示：「我很高興長期未解的謎題現在終於有答案，但另一方面，我的心情也很複雜，因為AI似乎輕而易舉就解決了這些難題。」（中央社）

拿破崙密碼信件逾200年未解，AI僅花6小時破譯。（取材自X平台）
拿破崙密碼信件逾200年未解，AI僅花6小時破譯。（取材自X平台）

精華 FAQ

  • 因為它由數十行符號、數字與字母組成，傳統解密需耗費大量時間與人力，歷史學界也常把資源投入更急迫議題，所以長期乏人問津，直到AI出手才突破。

  • Carter Church使用GPT-6 Astra，先把1202x1836的信件版面切成行，再辨識175個手繪符號中哪些相同，最後由模型在多模態流程中完成破譯。

  • 信中主要談法國與盟軍部署、勉勵馬爾蒙不要畏懼，並宣稱奧地利將受多方夾擊；但2個月後拿破崙在阿斯佩恩-埃斯林失利，之後才於瓦格拉姆反敗為勝。

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