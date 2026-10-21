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全球首位開戰機在位王后 泰國王后1周後再駕波音赴日

編譯周辰陽
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泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪...
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

泰國王后素提達先創下單獨駕駛獅鷲戰機的紀錄，隨後又親駕王室專機赴日，出席女子冰球亞洲錦標賽並推廣冰球運動。

泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）首次單獨駕駛JAS 39C「獅鷲」（Gripen）戰鬥機完成飛行，成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后。一周後她再親自駕駛王室專機前往日本，出席女子冰球亞洲錦標賽展開為期9天的訪問。

綜合媒體報導，這項以2027年命名的國際冰球總會（IIHF）女子冰球亞洲錦標賽，實際於2026年10月15日至18日舉行。素提達應總會會長邀請訪日，以IIHF首位女性全球大使身分出席賽事，預定為參賽運動員頒發獎牌和獎盃。素提達積極推廣泰國冰球運動，既是運動員，也是這項運動的倡導者。

泰國政府公共關係部表示，素提達14日駕駛波音737-800王室專機，從曼谷廊曼軍用機場起飛，於當地時間上午10時05分降落北海道新千歲機場，隨後自行開車前往札幌的飯店。

素提達2019年與泰王瓦吉拉隆功結婚前，曾任泰國航空空服員。她於2010年開始接受飛行訓練，並在泰國空軍等單位的航空學校受訓，取得飛行員執照，至今累積近1190小時飛行時數。

日前泰國王室公布的影像顯示，素提達在泰國南部素叻他尼省一處空軍基地，首次單獨駕駛JAS 39C「獅鷲」戰鬥機升空。她此前經過數周模擬訓練，以及約10小時雙人座「獅鷲」戰機飛行訓練。

泰王瓦吉拉隆功親自到場觀禮，待王后降落後獻花，並在她左臂佩戴一枚「獅鷲金質榮譽徽章」。據報導，素提達因此成為泰國首位駕駛「獅鷲」戰鬥機的女飛行員。

素提達經常在王室出訪期間擔任瓦吉拉隆功的副駕駛，曾陪同國王飛往不丹，降落在以進場難度高聞名的帕羅國際機場（Paro International Airport）。兩人9月也曾親自駕駛飛機前往越南河內，進行國是訪問。

泰國軍方目前操作一支「獅鷲」C/D型戰鬥機中隊。瑞典防務集團紳寶（Saab）去年與泰國簽約，將提供三架「獅鷲」E型及一架F型戰鬥機，合約總值約5億5600萬美元，預計2030年底前交貨。(編譯周辰陽)

泰國現任王后素提達（Suthida）在泰國皇家空軍第 7 聯隊，順利完成了「JA...
泰國現任王后素提達（Suthida）在泰國皇家空軍第 7 聯隊，順利完成了「JAS-39 獅鷲」（Gripen）超音速戰鬥機的第一階段單飛訓練。（取材自泰國王室辦公室）

精華 FAQ

  • 她首次單獨駕駛JAS 39C「獅鷲」戰鬥機完成飛行，成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后，也被報導為泰國首位駕駛該型戰機的女飛行員。

  • 素提達駕駛波音737-800王室專機赴日，主要是應國際冰球總會會長邀請，出席女子冰球亞洲錦標賽，並以首位女性全球大使身分頒獎。

  • 她在2010年開始受訓，曾於泰國空軍等單位學習飛行，累積近1190小時時數；同時她也是冰球運動倡導者，積極推廣泰國冰球發展。

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