上架26小時 1.5萬本全賣光 紐西蘭女消防員2027慈善月曆將開賣

紐西蘭13位現役消防員聯手推出全國首本專業消防人員主題日曆《Wāhine Toa Firefighter Calendar》，上架僅26小時即告售罄，籌得逾十萬紐元善款，全數撥捐乳癌研究。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 紐西蘭女性消防員慈善月曆熱銷破紀錄，首批26小時售罄、募得近30萬紐元，2027年版將續為乳癌研究籌款。

紐西蘭 一群女性消防員為乳癌研究拍攝慈善月曆，2025年首批印製的2026年月曆在短短26小時內售罄，最終全球賣出超過1.5萬本，募得29.8萬紐元（約16.7萬美元），創下紐西蘭同類慈善月曆最快銷售紀錄，募款成績也超越男性消防員月曆。團隊近期將推出2027年版，目標募得30萬紐元。

根據報導，女性僅占紐西蘭職業消防員的6%。該國第一位女性消防員安妮．貝瑞（Anne Barry），直到1981年、經過多年人權倡議後，才正式進入這個職業。

紐西蘭13位現役消防員聯手推出全國首本專業消防人員主題日曆《Wāhine Toa Firefighter Calendar》，上架僅26小時即告售罄，籌得逾十萬紐元善款，全數撥捐乳癌研究。（取材自Instagram）

職業消防員兼共同發起人柯克 （Nicole Koch）表示，男性消防員一直有自己的月曆，因此她們也想嘗試，透過有趣的方式展現女性消防員的工作與形象，同時為重要公益議題募款。

月曆籌備過程並不順利。柯克透露，最初招募參與者時，部分女性消防員有所顧慮。由於消防工作長期由男性主導，許多女性習慣低調工作、努力融入環境，不願成為眾人注目的焦點。

2025年首批月曆上市前，團隊先在Instagram發布預告影片及拍攝幕後花絮，其中一支影片獲得近1700萬次觀看。帳號追蹤人數也從約500人一夜暴增至3萬人，後續更突破7萬人，並吸引全球買家關注。原本預計售出5000本月曆，最終售出超過1.5萬本，為乳癌研究機構Breast Cancer Cure募得29.8萬紐元。

選擇乳癌研究作為募款對象，是因為許多參與拍攝的消防員都有親友罹患乳癌，或正陪伴親友接受治療。消防員佩珀雷爾（Samara Pepperell）表示，母親抗癌的經歷讓她體會到希望與社群支持的重要性，而這本月曆就是她們將這份力量傳遞給其他人的方式。

柯克說，團隊長期思考如何呈現女性的力量與女性特質，又不讓照片過度性化。她們希望展現女性消防員堅強、自信的一面，在尊重專業身分的同時，也能自在呈現女性特質。團隊希望拍出兼具美感與力量的作品，讓所有女性消防員都能以此為榮。

2027年版月曆將於10月28日推出，募款目標為30萬紐元。團隊希望延續首年的國際關注，持續支持乳癌研究，協助推動更早期的疾病偵測、更有效的治療方式，並改善患者的治療成果。

紐西蘭13位現役消防員聯手推出全國首本專業消防人員主題日曆《Wāhine Toa Firefighter Calendar》，上架僅26小時即告售罄，籌得逾十萬紐元善款，全數撥捐乳癌研究。（取材自Instagram）