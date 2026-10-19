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書迷最愛城市 羅馬以近900條文學導覽路線勝出

編譯周靜芝/即時報導
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羅馬街頭。Image by Andrea Albanese from Pixab...
羅馬街頭。Image by Andrea Albanese from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

Holafly依書店、圖書館與文學導覽數量評選全球文學城市，羅馬以豐富文學地標與導覽路線拿下第一。

踏入自己喜愛小說所描繪的真實場景、漫步於書店與美麗的圖書館，並親睹知名作家曾經生活與創作的地方，是書迷最難忘的體驗。行動網路服務公司Holafly針對五個不同類別，共評選出全球50大城市；在文學類別中，羅馬以79.6分的成績登上前十名的榜首。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌報導，Holafly參考了貓途鷹（Tripadvisor）與開放街圖（OpenStreetMap）的數據，依各城市擁有的書店、圖書館及文學導覽行程數量，為每座城市評定0至100分的分數。Holafly團隊在報告中指出，對於一座以美食和歷史聞名的城市來說，羅馬的文學底蘊同樣令人讚嘆。

Holafly的分析顯示，羅馬共有897條文學導覽路線、326家書店及87座圖書館，其中包括全球最古老的公共圖書館之一安吉利卡圖書館（Biblioteca Angelica）；羅馬最古老書店Antica Libreria Cascianelli內有大量珍本與骨董，歷史可追溯至1909年，現址原為一家裁縫與飾品店，店內仍保留著原始的木製品與吹製玻璃書架。這座城市還有許多專營特定類別的書店，例如藝術、攝影與設計類書籍雜誌的Libreria Palazzo Esposizioni。

羅馬各地有許多景點與知名作家有關，其中之一便是「濟慈－雪萊故居」（Keats-Shelley House），這是一座紀念濟慈、雪萊與拜倫（Lord Byron）的博物館兼紀念館。若想體驗更個性化的行程，可透過City Unscripted預訂專人導覽，「Rome's Literary Legacy」行程會造訪二手書店及義大利最古老的咖啡館。語音導覽平台VoiceMap也推出名為「Rome for Readers: A Literary Tour of the Eternal City」的自助導覽文學之旅，帶領書迷遍遊市內眾多文學地標，包括狄更斯（Charles Dickens）造訪羅馬時下榻的俄羅斯飯店（Hotel de Russie），以及亨利·詹姆斯（Henry James）曾坐在那裡觀察路人的蘋丘（Pincio）上的觀景台。

柏林在Holafly的排行榜上名列第二，得分為53.7。這座德國首都擁有418家書店（比羅馬還多）、44間圖書館，以及46條文學導覽路線。第三名是倫敦，擁有多達875家書店（比榜單上其他城市都多）以及約403條文學導覽路線，總分為49.6。

前十名城市中，其餘為維也納、巴塞隆納、巴黎、布拉格、里斯本、阿姆斯特丹與布達佩斯。

精華 FAQ

  • Holafly參考貓途鷹與開放街圖資料，依各城市的書店、圖書館及文學導覽行程數量，為城市評定0到100分，藉此比較各地的文學資源與旅行體驗。

  • 羅馬以79.6分居首，原因包括擁有897條文學導覽路線、326家書店與87座圖書館，還有安吉利卡圖書館、濟慈－雪萊故居等豐富文學地標。

  • 柏林以53.7分排第二，擁有418家書店與46條文學導覽路線；倫敦以49.6分居第三，雖圖書館較少，但有875家書店與約403條文學導覽路線。

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