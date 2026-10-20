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2027年10大冷門景點出爐 去肯亞看動物、拉脫維亞聽音樂會…

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肯亞北部桑布魯國家保護區可觀賞大象等野生動物。(新華社)
肯亞北部桑布魯國家保護區可觀賞大象等野生動物。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

Intrepid Travel公布2027年10大冷門旅遊目的地，從肯亞到瑞典各地，鼓勵旅客避開人潮，並透過消費支持在地社區、文化保存與生態保育。

小型旅行團業者Intrepid Travel公布2027年「非熱門目的地」榜單，推薦全球10處較少遊客造訪的景點，從肯亞桑布魯國家保護區到瑞典達爾斯蘭，鼓勵旅客避開過度旅遊，並支持當地社區與生態保育。業者表示，榜單不只為了發掘冷門景點，也希望改變旅遊方式，讓旅客的到訪能為當地社區與經濟帶來實質貢獻。

今日美國（USA Today）報導，Intrepid Travel透過全球當地導遊與專家網絡，依據遊客數量、旅遊接待準備程度及2027年新亮點，選出10個值得關注的目的地。體驗業務總經理艾莉卡克里蒂基德斯（Erica Kritikides）表示：「如果我們希望旅遊業繼續發揮積極作用，就需要不斷反思我們的旅行方式和旅行地點。」

1.肯亞-桑布魯國家保護區

肯亞北部桑布魯國家保護區可觀賞獅子、大象、羚羊等野生動物，遊客數量約為馬賽馬拉國家保護區的十分之一。旅客能在較少人潮的環境中體驗野生動物之旅，旅遊支出也可支持桑布魯當地社區及野生動物保育工作。

2.喬治亞-梅斯蒂亞

位於斯瓦涅季山區的梅斯蒂亞，以中世紀塔樓村落及山岳景觀聞名，適合徒步旅行。冬季時，周邊山峰可供滑雪活動，泰特努爾迪滑雪場於2026年開放，讓當地逐漸成為冬季旅遊目的地，吸引喜愛山岳與雪地活動的旅客。

3.約旦-北部高地

除了知名的佩特拉古城，約旦北部高地也有森林保護區、觀鳥地點及不同時期留下的歷史遺跡，包括羅馬、伊斯蘭與鄂圖曼帝國時期的遺址。旅客可探索自然景觀與歷史文化，並入住當地居民經營的民宿，體驗約旦生活。

4.加拿大-白馬市

育空地區首府白馬市擁有冰川融水形成的湖泊、雲杉林及綿延數百英里的步道，遊客數量相對較少。當地可進行登山車、溫泉休閒及育空河獨木舟等活動，也是克萬林杜恩原住民部落與塔安夸欽委員會的所在地。

5.希臘-阿洛尼索斯島

當其他熱門希臘島嶼面臨旅遊人潮，阿洛尼索斯島仍保有相對寧靜的環境。島嶼周邊海域設有受保護的海洋公園，旅客可潛水探索希臘唯一的水下博物館，參觀一艘可追溯至西元前5世紀的沉船。島上也推動回收、再生能源及生物垃圾管理等永續計畫。

6.東帝汶-帝力

東帝汶首都帝力擁有海灘、清澈海水及周邊山岳景觀，適合海邊休閒與健行。當地旅遊業仍處於發展初期，遊客相對稀少。近期新增連接澳洲達爾文及馬來西亞吉隆坡的航線，為旅客前往這個東南亞國家提供更多交通選擇。

7.斯里蘭卡-佩科步道

佩科步道全長約186英里，穿越斯里蘭卡偏遠村莊、瀑布、荒野及佛教寺廟。這項由社區主導、非營利組織管理的旅遊計畫，鼓勵旅客入住當地居民經營的賓館與民宿，藉由步行旅行支持地方社區及生態環境。

8.拉脫維亞-利耶帕亞

利耶帕亞擁有歷史文化景點、白色沙灘及古典音樂傳統，2027年將成為歐洲文化之都。當地經常舉辦音樂會與歌劇演出，提供結合海濱休閒及文化活動的旅遊選擇，與部分熱門歐洲沿海城市相比，遊客相對較少。

9.智利-卡雷特拉奧斯特拉爾公路

卡雷特拉奧斯特拉爾公路又稱智利7號公路，穿越智利南部艾森地區，沿途可欣賞巴塔哥尼亞景觀及柴滕火山，並進行飛蠅釣、健行與泛舟等活動。智利政府今年啟動道路改善計畫，希望提升公路通行便利性，讓旅客探索當地自然景觀。

10.瑞典-達爾斯蘭

鄰近挪威邊境的達爾斯蘭擁有超過2000個湖泊、花崗岩峽谷及森林，適合划獨木舟、露營與騎行。當地遊客相對稀少，可體驗北歐自然環境與戶外生活。馬爾默至奧斯陸的直達鐵路於今年6月開通，也讓旅客前往這個瑞典湖區更加方便。

東帝汶首都帝力擁有美麗海灘，適合海邊休閒。(路透)
東帝汶首都帝力擁有美麗海灘，適合海邊休閒。(路透)

精華 FAQ

  • 這份榜單不只是推薦冷門景點，更希望旅客重新思考旅遊方式，選擇較少人潮的目的地，讓消費能實際回饋當地社區、經濟發展與環境保育。

  • Intrepid Travel結合全球當地導遊與專家網絡，主要依據遊客數量、旅遊接待準備程度，以及2027年可能出現的新亮點，挑出10個值得關注的非熱門目的地。

  • 入選地點包含肯亞桑布魯國家保護區看野生動物、拉脫維亞利耶帕亞聽音樂會、智利卡雷特拉奧斯特拉爾公路賞巴塔哥尼亞景觀，兼具自然、文化與戶外體驗。

瑞典

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