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英男種出「世界最重南瓜」 2856.8磅打破自己去年金氏紀錄

編譯周靜芝
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南瓜。（歐新社）
南瓜。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

英國苗圃主人帕頓種出重達2856.8磅的南瓜，刷新自己與兄弟去年創下的金氏紀錄，並計畫未來挑戰3000磅。

一名英國男子種出重達2856.8磅、令人驚嘆的「世界最重南瓜」，趕在萬聖節前夕打破了自己的紀錄。

紐約郵報報導，65歲的苗圃主人帕頓（Ian Paton）近日將這顆周長超過20英尺的巨型南瓜送往伯克郡（Berkshire）參加Wargrave苗圃巨型南瓜秤重比賽。

該賽事評審蕭特（Gerald Short）向金氏世界紀錄表示，在結實植物存在於地球的一億年歷史中，這顆南瓜是最重的，而且遠超過這段時間內的任何巨型個體；如果這不算「厲害」，那他真不知道什麼才是。

這顆南瓜由帕頓以電影「森林王子」（The Jungle Book）中的黑豹「巴希拉」（Bagheera）為名，並在金氏世界紀錄評審的監督下，於比賽現場進行了正式秤重。

去年，帕頓與雙胞胎兄弟史都華（Stuart）共同培育出有史以來最重的南瓜，重量達2819磅又4盎司，為他們贏得首項金氏世界紀錄。

今年，與兄弟共同種植南瓜超過50年的帕頓，首次以個人名義參加比賽。

來自漢普郡（Hampshire）利明通（Lymington）的帕頓向BBC表示，照料這顆南瓜是累得要命的苦差事，他每天花費六小時為它澆灌130加侖水，相當於三滿浴缸的水量。他開玩笑說，他沒怎麼見到老婆，但總算糊弄過去了。

這顆破紀錄的南瓜目前在南安普敦（Southampton）的Sunnyfields農場展出至10月底，之後便餵牛吃了。

自豪的帕頓上傳了這段創下歷史的秤重影片，片中他在打破世界紀錄後，親吻南瓜以示慶祝。

下個萬聖節，帕頓可能會種出更大的南瓜。他告訴金氏世界紀錄，他想繼續挑戰，很想種出一個重達3000磅的南瓜，「這是我腦海中的目標」。

金氏世界紀錄在Instagram官方帳號發布了帕頓的傑作，網友們紛紛對這項驚人壯舉讚嘆不已。有人打趣說，到了這個地步，帕頓已經不是在種南瓜了，而是在種小型汽車；另一人說，現在這可以改造成灰姑娘的馬車了。

精華 FAQ

  • 這顆南瓜重達2856.8磅，帕頓因此打破自己去年創下的金氏世界紀錄，成為新的世界最重南瓜保持者。

  • 帕頓把南瓜送到伯克郡的Wargrave苗圃巨型南瓜秤重比賽，由金氏世界紀錄評審監督正式秤重，南瓜周長超過20英尺。

  • 他每天要花6小時為南瓜澆灌130加侖水，照顧工作非常辛苦；他也表示未來想再挑戰，目標是種出3000磅南瓜。

萬聖節 南瓜

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