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走29國、5萬公里 英男28年後將返鄉「旅途1事最棘手」

聯合新聞網
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徒步5萬公里環遊世界28年，57歲男子游過海峽終於回到英國；圖為布希比1998年...
徒步5萬公里環遊世界28年，57歲男子游過海峽終於回到英國；圖為布希比1998年踏上環球之路。（取材自Instagram@bushby3000）

AI摘要

文章摘要整理：

英國冒險家卡爾．布希比花28年徒步環遊世界，穿越29國、約5萬公里後，終於回到英國，剩最後一段路即可返抵家門。

英國冒險家卡爾．布希比（Karl Bushby）花了28年環遊世界，如今終於再次踏上英國土地。57歲的他日前游過英吉利海峽（English Channel），抵達多佛（Dover）南方的莎士比亞海灘（Shakespeare Beach），完成這場長達3.1萬英里（約5萬公里）的「徒步環球」壯舉，只差最後一哩路，就能回到東約克郡赫爾（Hull）的家。

據每日郵報報導，布希比1998年11月從智利出發，目標是成為全球第一位以「不中斷徒步」方式環遊世界的人。28年來，他穿越29個國家，途中歷經各種難關，如今終點終於近在眼前。

抵達海灘時，他的家人、朋友及知名導演韋納．赫爾佐格（Werner Herzog）都在現場迎接，赫爾佐格為布希比記錄這一切，整趟旅程將以「人生之行」（Walk of Life）紀錄片發行。

不過，回到英國對布希比來說可不輕鬆，由於法國法規規定，民眾只能從英國游往法國，不能從法國游回英國，幸好布希比最後取得相關單位許可，與法、英兩國海岸防衛單位協調後，獲准下水游回英國。

這場旅程過程中，他曾為避開俄羅斯與伊朗，在2024年游泳橫渡約186英里（約299公里）的裏海；也曾穿越哥倫比亞與巴拿馬之間以危險聞名的達連隘口（Darién Gap），並成為首位徒步穿越白令海峽一帶、從北美走向俄羅斯的英國人，途中甚至必須下水游泳。

布希比坦言，旅途中最棘手的事情之一並非惡劣環境，而是簽證問題，以及無法使用英法海底隧道。他抵達英國後表示，能再次踩在英國土地上「感覺很好」，雖然一路並不容易，但這正是挑戰的一部分。

如今，他只剩最後一段路要走。布希比的母親安琪拉（Angela）已答應在家門口迎接兒子，為這場從1998年開始、歷經近30年的環球冒險正式畫下句點。

徒步5萬公里環遊世界28年，57歲男子游過海峽終於回到英國；圖為布希比1998年...
徒步5萬公里環遊世界28年，57歲男子游過海峽終於回到英國；圖為布希比1998年踏上環球之路。（取材自Instagram@bushby3000）

布希比如今終於回到英國。（取材自Instagram@bushby3000）
布希比如今終於回到英國。（取材自Instagram@bushby3000）

布希比1998年11月從智利出發，目標是成為全球第一位以「不中斷徒步」方式環遊世...
布希比1998年11月從智利出發，目標是成為全球第一位以「不中斷徒步」方式環遊世界的人。28年來，他穿越29個國家，途中歷經各種難關，如今終點終於近在眼前。（取材自Instagram@bushby3000）

精華 FAQ

  • 他已游過英吉利海峽抵達多佛南方海灘，完成長達3.1萬英里、約5萬公里的徒步環球大半路程，只差最後一哩路就能回到赫爾的家。

  • 布希比表示，真正最麻煩的是簽證安排，以及部分地區無法使用英法海底隧道，連穿越海峽都得先取得相關單位與兩國海岸防衛協調許可。

  • 他曾為避開俄羅斯與伊朗橫渡裏海，也穿越危險的達連隘口，還成為首位徒步穿越白令海峽一帶的英國人，過程中甚至多次必須下水游泳。

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