女性獨旅住飯店搭電梯別急按樓層 退休FBI探員授防身6招

美國退休聯邦調查局（FBI）探員兼退伍空軍拉扎勒斯日前在社交平台上發布一段針對獨旅者的防身教學短片，累積觀看次數已突破千萬次。（取材自TikTok）

AI摘要 文章摘要整理： 退休FBI探員提醒獨自旅行者在酒店從泊車、入住到搭電梯與進房都要保持警覺，避免外露房號與行蹤，並善用防盜設備自保。

獨自出遊時入住酒店是無可避免的經歷，許多人一踏入電梯就會下意識地按下自己想去的樓層，然而，這舉動卻可能成為暴露個人私隱、引來歹徒下手的機會。美國退休 聯邦調查局（FBI ）探員兼退伍空軍拉扎勒斯（Steve Lazarus）日前在社交平台上發布一段針對獨旅者的防身教學短片，累積觀看次數已突破千萬次。

他直言「犯罪者最喜歡酒店，尤其是針對獨自旅行的女性」，提醒旅客別在抵達酒店後便鬆懈戒心，列出由泊車、登記入住、乘搭電梯到入房就寢等步驟，建議旅客時刻保持警覺。

1.泊車宜選正門燈光充足處

拉扎勒斯強調，自保行動在辦理入住手續前便已展開。自駕旅客應將車輛停泊在酒店正門前方，因該處燈光較為充足，閉路電視覆蓋亦較為完整。他提醒，環境監察不足的停車位置，往往是旅客疏於防範的第一道缺口。

2.進出只走正門

每次進出酒店，均應使用正門大堂。拉扎勒斯直指，樓梯間和側門對旅客並不「友好」——這些位置照明較弱，人流稀少，旅客一旦遇事，難以即時求助。

3.登記入住如提款 忌露房號

辦理入住手續時，要如同在櫃員機前提款一樣，守好自己的私人空間。他特別提醒，酒店職員雖然不會把房間號碼宣之於口，但房號通常寫在房卡套上，旅客接過時務必迅速遮掩收妥，切勿讓陌生人靠得太近而窺見房號。

4.待門關上才按樓層

進入電梯後，切勿急於按下樓層按鈕，應待電梯門完全關上才行動；若有其他乘客共乘電梯，可讓對方先按樓層，避免暴露自己的目的地。站立位置亦有講究——應靠近按鈕面板，並在心中記住警報按鈕的位置，若懷疑有人尾隨至自己樓層，切勿步出電梯，應直接折返大堂。

5.入房鎖門 徹底檢查死角

到達房門前，先快速環顧走廊，確認沒有人跟蹤。踏入房間的一刻，立即掛上「請勿打擾」牌並鎖好門，然後用兩三分鐘做一次「安全清查」：仔細檢查衣櫃、窗簾後方等可能藏人的位置，並查看門鎖、防盜門閂和貓眼有否遭人動手腳。

6.善用防偷拍及門檔警報器

想將防護升級的旅客，拉扎勒斯建議可添置市面上價格相宜的掃描裝置，偵測針孔攝影機和隱藏收音盒常用的無線電頻率、磁力和紅外線，防範偷拍與竊聽。就寢前，可在房門下方放置門檔警報器。這類產品在網購平台輕易買到，價錢便宜而聲量極大，一旦半夜有人試圖潛入，警報聲足以嚇退對方。