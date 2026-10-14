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紐西蘭女消防員拍公益月曆一天內售罄 2027年再出輯

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紐西蘭女性消防員2025年首批印製的2026年月曆在短短26小時內售罄，最終全球...
紐西蘭女性消防員2025年首批印製的2026年月曆在短短26小時內售罄，最終全球賣出超過1.5萬本，募得29.8萬紐元（約16.7萬美元），創下紐西蘭同類慈善月曆最快銷售紀錄，募款成績也超越男性消防員月曆。消防員示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐西蘭女消防員公益月曆首批26小時內售罄。
  • 重點二：全球熱銷逾1.5萬本，募得29.8萬紐元創紀錄。
  • 重點三：團隊將推2027年版，目標再為乳癌研究募30萬紐元。

紐西蘭一群女性消防員為乳癌研究拍攝慈善月曆，2025年首批印製的2026年月曆在短短26小時內售罄，最終全球賣出超過1.5萬本，募得29.8萬紐元（約16.7萬美元），創下紐西蘭同類慈善月曆最快銷售紀錄，募款成績也超越男性消防員月曆。團隊將於10月28日推出2027年版，目標募得30萬紐元。

moneywise報導，職業消防員兼共同發起人柯克（Nicole Koch）表示，男性消防員一直有自己的月曆，因此她們也想嘗試，透過有趣的方式展現女性消防員的工作與形象，同時為重要公益議題募款。

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柯克說，團隊長期思考如何呈現女性的力量與女性特質，又不讓照片過度性化。她們希望展現女性消防員堅強、自信的一面，在尊重專業身分的同時，也能自在呈現女性特質。

宣傳影片爆紅 追蹤人數一夜暴增

團隊原本預計售出5000本月曆，但2025年10月正式上市前，先在Instagram發布預告影片及拍攝幕後花絮，其中一支影片獲得近1700萬次觀看。帳號追蹤人數也從約500人一夜暴增至3萬人，上市前後更突破7萬人，吸引全球買家關注。

▲ 影片來源：Instagram＠nzwomensfirefightercalendar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

首批月曆售罄後，團隊安排加印以滿足需求，最終售出超過1.5萬本，為乳癌研究機構Breast Cancer Cure募得29.8萬紐元。

選擇乳癌研究作為募款對象，是因為許多參與拍攝的消防員都有親友罹患乳癌，或正陪伴親友接受治療。消防員佩珀雷爾（Samara Pepperell）表示，母親抗癌的經歷讓她體會到希望與社群支持的重要性，而這本月曆就是她們將這份力量傳遞給其他人的方式。

女性消防員僅占6% 招募拍攝者曾遇阻力

月曆籌備過程並不順利。柯克透露，最初招募參與者時，部分女性消防員有所顧慮。由於消防工作長期由男性主導，許多女性習慣低調工作、努力融入環境，不願成為眾人注目的焦點。

根據報導，女性僅占紐西蘭職業消防員的6%。該國第一位女性消防員安妮．貝瑞（Anne Barry），直到1981年、經過多年人權倡議後，才正式進入這個職業。

柯克表示，團隊希望拍出兼具美感與力量的作品，讓所有女性消防員都能以此為榮，也讓外界看見她們除了專業能力，還有堅強、自信的一面。

2027年版月曆將於10月28日推出，募款目標為30萬紐元。團隊希望延續首年的國際關注，持續支持乳癌研究，協助推動更早期的疾病偵測、更有效的治療方式，並改善患者的治療成果。

精華 FAQ

  • 她們先在Instagram釋出預告影片與幕後花絮，其中一支影片近1700萬次觀看，帳號追蹤數也從約500暴增到7萬以上，帶動全球買家搶購。

  • 首批2026年月曆在26小時內售罄後又加印，最終全球賣出超過1.5萬本，為乳癌研究機構Breast Cancer Cure募得29.8萬紐元。

  • 2027年版將於10月28日推出，團隊希望延續國際關注，再募得30萬紐元，用於支持乳癌研究、早期偵測與更有效的治療。

紐西蘭

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