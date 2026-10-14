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英男闖虎舍喪命 生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

編譯周辰陽／即時報導
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英國唐卡斯特約克郡野生動物園一隻東北虎在圍欄內享受雪景，攝於2021年10月2日...
英國唐卡斯特約克郡野生動物園一隻東北虎在圍欄內享受雪景，攝於2021年10月2日。資料照片。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

英國23歲男子闖入約克郡野生動物園虎舍後遭東北虎攻擊身亡，生前自拍與旁人目擊影片曝光；家屬指他長期受精神疾病困擾，相關單位已啟動調查。

英國一名男子日前闖入野生動物園的老虎圍欄，遭老虎攻擊致死。他生前疑似曾發布自拍影片，顯示他平靜地走近正在休息的老虎，並錄下攻擊發生前旁觀者的尖叫聲。家屬發布聲明悼念，形容他是一名「聰明、溫暖且善於與人互動」的年輕人。

▲ 影片來源：X平台＠Politics UK（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

BBC與紐約郵報報導，事件發生在10日英國夏令時間下午1時30分過後不久。死者是23歲的查普曼（William Chapman），當天前往唐卡斯特（Doncaster）附近的約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park），翻入老虎圍欄後，走向一隻重達420磅的東北虎阿爾泰（Altai），隨後遭攻擊，當場死亡。

紐約郵報指出，查普曼在死前幾分鐘將自拍影片分享到Instagram。影片顯示，他走向躺在圍欄內架高木製平台上的阿爾泰時，另一名遊客在背景中大喊：「我的天啊！」旁觀者拍攝的影片則顯示，查普曼隨後遭老虎咬住，甚至在攻擊短暫停頓時，還對老虎豎起一根手指，彷彿在責備牠。

一名目擊者表示，查普曼進入圍欄前，曾戴著耳機在附近「來回踱步」。其他遊客回憶，他事前開心地跳舞，還請一名陌生女子幫忙拍照，讓阿爾泰出現在背景中，並不斷要求：「再一張、再一張、再一張！」幫他拍照的泰勒（Del Taylor）說：「他當時非常開心。」

證人交給調查人員的影片中，還可聽到查普曼說：「謝謝妳，女士。」旁觀者表示，查普曼遭老虎攻擊時，看起來「與現實脫節」，甚至在老虎猛烈攻擊他時，還命令牠「不要再調皮了」。

動物園工作人員持霰彈槍開了兩槍示警，試圖嚇退阿爾泰。老虎退回獸舍後，園方人員立即搶救查普曼，並疏散遊客。

查普曼童年曾參與英國獨立電視台（ITV）作品《May Contain Nuts》的演出，也曾在英國廣播公司（BBC）影集「True Stories」中飾演愛德華．詹納（Edward Jenner）。他先前曾在Instagram發布古怪照片，其中一張顯示他手持聖經和十字弓，嘴裡叼著一支箭。警方則形容他是一名「處境脆弱的男子」。

家屬聲明表示，查普曼多年來一直患有「嚴重精神疾病」，並曾被開立「強效藥物」，但他的精神疾病是否與死亡有關，應交由驗屍官判定，並呼籲公眾尊重調查程序。

唐卡斯特市議會已針對查普曼死亡事件展開健康與安全調查，動物園至今仍關閉。南約克郡警局（South Yorkshire Police）發言人表示，專責警員正協助查普曼的家人。園方也向家屬表達慰問，並證實阿爾泰仍留在圍欄內，不會遭到安樂死。

精華 FAQ

  • 事件發生在英國唐卡斯特附近的約克郡野生動物園，死者是23歲的William Chapman。他翻入老虎圍欄後接近一隻東北虎，隨即遭攻擊，最後當場死亡。

  • 報導稱他死前幾分鐘曾在Instagram上分享自拍影片，平靜走向老虎；旁觀者還拍到他遭攻擊時疑似對老虎豎起手指，並叫牠不要調皮，畫面相當驚人。

  • 家屬發聲明表示他長期患有嚴重精神疾病，呼籲尊重調查；唐卡斯特市議會已展開健康與安全調查，警方也在協助家屬，動物園目前仍關閉。

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