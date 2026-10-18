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本想買黑膠唱片 美男逛拍賣會花30元買到失蹤名畫 拍出135萬

聯合新聞網
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美國芝加哥藝術家阿伯克龍比的畫作「Alderman Merriam's Shel...
美國芝加哥藝術家阿伯克龍比的畫作「Alderman Merriam's Shells」，失蹤超過70年後重新現身，並以超過百萬美元的價格成交。（取材自CBS News）

AI摘要

文章摘要整理：

美國男子在密西根州遺物拍賣會原想找黑膠唱片，卻以30元買下失蹤70多年的阿伯克龍比畫作，最終以135萬元成交。

逛二手拍賣竟意外挖到價值千萬的名畫。美國一名男子日前前往密西根州一場遺物拍賣會，原本只想尋找黑膠唱片，卻意外被一幅畫作吸引，最後花30元買下。沒想到這幅畫竟是失蹤超過70年的藝術家真跡，近日以135萬元拍出，價格暴漲4.5萬倍。

據「CBS Chicago」報導，這幅畫作名為「Alderman Merriam's Shells」，由芝加哥藝術家格特魯德．阿伯克龍比（Gertrude Abercrombie）於1951年創作，畫中描繪芝加哥前市議員羅伯特．梅里亞姆（Robert Merriam）收藏的貝殼。作品於1952年被贈送給密西根州卡拉馬祖市的一名醫師，作為醫療服務的報酬，隨後曾在紐約、芝加哥等地展出，但自1953年最後一次公開亮相後，便逐漸消失在大眾視野中。

直到今年，一名男子前往卡拉馬祖市的遺物拍賣會尋找黑膠唱片，無意間發現這幅畫作。他翻到畫作背面時，看見一個似曾相識的名字，於是決定花30元買下。事後確認，這幅畫正是阿伯克龍比失蹤多年的作品，而當時舉辦遺物拍賣的屋主，正是70多年前收到畫作的醫師約翰．雷諾茲（John T. Reynolds）。

報導指出，這幅作品被認為是阿伯克龍比藝術生涯的重要轉折點，展現她逐漸轉向超現實主義的創作風格。畫面以深色背景襯托數個貝殼，其中一枚彷彿懸浮在黑暗空間中，各個貝殼的光線方向也不盡相同。畫中更首次出現破裂貝殼的圖像，後來成為她作品中反覆使用的元素。

這幅畫在拍賣前由芝加哥藝術修復公司進行修復，原先預估成交價為1.5萬至25萬元，最終卻以135萬元成交，創下阿伯克龍比作品的拍賣價格新紀錄。

精華 FAQ

  • 他一開始是去密西根州的遺物拍賣會找黑膠唱片，沒想到被一幅畫吸引，最後只花30元買下，事後才發現那是失蹤多年的真跡名畫。

  • 作品名為「Alderman Merriam's Shells」，由芝加哥藝術家格特魯德．阿伯克龍比於1951年創作，畫面描繪芝加哥前市議員收藏的貝殼。

  • 它被視為阿伯克龍比創作生涯的重要轉折，也曾失蹤超過70年；經修復後原估1.5萬至25萬元，結果以135萬元成交，創下新高。

芝加哥 密西根州

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