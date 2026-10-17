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「我被拘留了，但運動沒有」 29歲女博士生成印度青年抗爭要角

路透
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全印度學生協會主席妮哈・博拉（Neha Bora）10日在「蟑螂人民黨」發起要求...
全印度學生協會主席妮哈・博拉（Neha Bora）10日在「蟑螂人民黨」發起要求印度首席選舉委員辭職的抗議中遭拘留，她在警車上高喊口號。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

印度反莫迪抗議持續升溫，29歲博士生博拉在被拘留後仍鼓勵群眾延續示威，並將這波運動歸因於長期不滿、失望與對民主程序的質疑。

印度反對總理莫迪政府的抗議活動持續延燒，29歲博士生博拉（Neha Bora）成為運動中的醒目人物。她日前與多名活動人士遭警方拘留，即使身陷拘留所，仍透過影片呼籲支持者繼續抗議，並強調：「我被拘留了，但運動沒有被拘留。」

博拉是左翼全印學生協會全國主席，她表示，當前抗議浪潮並非單一事件引發，而是多年來累積的不滿、背叛感與失望情緒所致。博拉與印度近年崛起的青年抗爭團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP，蟑螂黨）屬於緊密的社會運動盟友與合作抗議者，她並不是「蟑螂黨」的成員。

妮哈・博拉日前在印度新德里接受訪問。（路透）
妮哈・博拉日前在印度新德里接受訪問。（路透）

由青年運動「蟑螂」帶動的抗議者日前走上街頭，指控印度選舉過程存在大規模操縱，質疑相關做法有利於莫迪所屬政黨。抗議者要求選舉委員會主席下台，聲稱選民資料處理存在違規，導致1.3億個名字從選民名冊中遭到刪除。

印度選舉委員會否認偏袒任何團體；莫迪領導的印度教民族主義政黨則指責反對派不當質疑合法選舉程序，企圖破壞民主。

警方日前阻止示威者前往新德里指定抗議地點簡塔曼塔天文台後，博拉呼籲民眾轉往約10公里外的德里哈特工藝品市場重新集結。她在社群平台X寫道：「今天，德里哈特變成了簡塔曼塔天文台。」隨後與其他示威者一同前往現場，高喊口號。

警方拘留博拉及其他活動人士，但她在拘留期間仍呼籲遭警方攔截的支持者，就地繼續示威。她於10日晚間獲釋。

席妮哈・博拉在「蟑螂人民黨」發起要求印度首席選舉委員辭職的抗議中遭捕。（路透）
席妮哈・博拉在「蟑螂人民黨」發起要求印度首席選舉委員辭職的抗議中遭捕。（路透）

博拉近年也積極關注學校考試醜聞、失業及警方執法等議題。今年7月，印度爆發涉及考題外洩的抗議活動，她與其他活動人士要求教育部長辭職，並在簡塔曼塔天文台發表演說，批評政府與警方處理示威的方式，相關影片在網路廣泛流傳，使她受到更多關注。

博拉原本並未打算成為社會運動人士。她在喜馬拉雅山區的北阿坎德邦（Uttarakhand）長大，曾就讀德里大學，後來進入賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學藝術與美學學院攻讀博士學位。她表示自己走上政治倡議之路始於大學時期的劇場經驗，劇場讓她學會理解不同立場的人；而2019至2020年間反對公民身分法案的抗爭，則成為她投身社會運動的轉捩點。

2019年至2020年，印度因公民法引發抗議，批評者認為相關法律歧視穆斯林。博拉說，她親眼看見同齡學生帶領同學走出教室、走上街頭，讓她開始思考如何將書籍、電影及紀錄片中的觀念轉化為政治行動。

私下說話溫和但拿起麥克風卻充滿爆發力的博拉說，推動當前抗議的關鍵不只是意識形態，更是希望。她表示：「恐懼當然會傳染，但希望也會傳染。」人們如今有勇氣站出來，是因為相信自己也能擁有勇氣。

她認為，民眾不會忘記多年來累積的情緒與失望，「人們會記得那份不滿、人們會記得那份背叛，人們會記得那份失望。」

精華 FAQ

  • 博拉是左翼全印學生協會全國主席，也是抗議中的重要發聲者。她雖非「蟑螂人民黨」成員，但與該青年運動保持密切合作，並多次走上街頭動員群眾。

  • 她與多名活動人士前往新德里抗議時遭警方拘留，原因是示威者被阻止前往原定地點。即使在拘留所中，她仍透過影片呼籲支持者就地繼續抗議。

  • 示威者指控選舉過程遭大規模操縱，並要求選舉委員會主席下台，認為選民資料處理違規，導致1.3億個名字從選民名冊中被刪除。

印度 博士生

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