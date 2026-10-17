英首席捕鼠官手術後復工 社群幽默報平安：至少還有6條命

英國「首席捕鼠大臣」賴瑞手術成功。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 英國首席捕鼠官賴瑞術後恢復良好，已回到唐寧街10號續任巡邏工作，官邸與社群也以幽默貼文向外界報平安。

英國首相官邸唐寧街10號的「首席捕鼠官」、19歲高齡的貓咪賴瑞（Larry），日前接受囊腫切除手術後順利康復，10月9日重返官邸，重新展開巡邏工作。面對各界關心，賴瑞也透過社群帳號幽默報平安：「至少還剩6條命啦！」

據英國獨立電視新聞（ITV News）報導，唐寧街消息人士表示，賴瑞目前情況良好，正一步一步慢慢恢復，並感謝獸醫團隊悉心照顧。手術後，賴瑞身上留下疤痕，部分毛髮也被剃除，但已重新回到熟悉的工作環境。

官邸也在社群貼文中玩起諧音梗，表示賴瑞手術後已返回唐寧街，現在「喵」得感覺好多了（feline much better，feline與feeling諧音），但仍須「一爪一腳印」（one paw at a time），循序漸進地復元。

賴瑞出生於2007年1月，原本是流浪貓，在倫敦南部旺茲沃思（Wandsworth）街頭流浪，後來獲巴特西貓狗之家（Battersea Dogs and Cats Home）收留。2011年，英國獨立電視新聞直播時，老鼠屢次在記者身後亂竄，時任首相卡梅倫（David Cameron）政府因此承認官邸存在鼠患，並從巴特西貓狗之家引進賴瑞，讓牠擔任首席捕鼠官。

賴瑞同年4月首次捕獲老鼠，證明自己並非白領薪水。這個職位的歷史可追溯至1920年代，甚至更早以前，亨利八世時期的政府官邸便已有貓咪出沒的紀錄。

不過，賴瑞的本領不只捕鼠。巴特西貓狗之家的職員形容牠「有點好鬥」，多年來曾與白廳其他貓咪、鴿子甚至狐狸交手。2024年，前首相施紀賢（Keir Starmer）上任時，也得先將家中的西伯利亞小貓與賴瑞隔開，以免雙方不合。據說賴瑞不太喜歡男性，卻與到訪的時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）一見如故。

在唐寧街服務15年，賴瑞早已成為官邸的熟面孔。今年2月，牠迎來進駐唐寧街15週年。長期為賴瑞拍攝照片、擁有十多年拍攝經驗的攝影師黃俊恩（Justin Ng）接受ITV新聞政治記者霍頓（Harry Horton）訪問時表示，賴瑞是隻「很愛表現的傢伙」。

他說，賴瑞很喜歡擺姿勢，只要有人站在紅毯上或官邸門口，牠就會想搶走所有人的風采；每當世界各國領袖到訪，闖進鏡頭、成為眾人焦點，更是牠的一大樂趣。

多年來，無論官邸內政要宣布什麼重大消息，賴瑞總能若無其事地趴在門階上，彷彿早已習慣政治風雲變幻。如今手術後重返崗位，這位高齡捕鼠官也將繼續以自己的步調，在唐寧街維持日常巡邏。

賴瑞很喜歡擺姿勢，只要有人站在紅毯上或官邸門口，牠就會想搶走所有人的風采。（美聯社）