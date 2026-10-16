我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

K-beauty爆發 韓妝股逆襲晶片股 Cosmax股價飆76%

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「K-beauty」美妝股近期表現強勁。圖為一名模特兒在今年的南韓美妝節上示範。...
「K-beauty」美妝股近期表現強勁。圖為一名模特兒在今年的南韓美妝節上示範。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

南韓K-beauty美妝股因全球人氣與出口大增而強勢上漲，Cosmax等ODM業者逆襲晶片股成為市場焦點，但高估值可能限制後續漲勢。

南韓化妝品企業正從晶片製造巨頭手中搶走「鎂光燈」，此時投資人在日益擁擠的AI交易之外尋找替代標的，而南韓化妝品產業正受惠於全球人氣持續升溫。

所謂的「K-beauty」美妝股近期表現強勁，隨著出口大增，鞏固市場對南韓美妝產業在全球進一步擴大影響力的預期。韓國製造商的美妝產品種類多元、價格也相對親民，再加上該產業較不容易受到景氣循環波動影響，因此提高美妝股的吸引力。

南韓股市本季最大贏家之一，就是主要的ODM業者（原廠委託設計製造商），這類業者負責產品設計、研發與生產，再由品牌商貼牌銷售。其中，Cosmax自6月底以來股價狂飆約76%，成為藍籌股KOSPI 200指數中漲幅最大的個股；競爭同業Kolmar Korea同期也上漲46%。

相較下，兩大晶片製造商SK海力士與三星電子同期間股價都下跌至少20%。

Lombard Odier Singapore資深總體策略師李和明（Homin Lee，音譯）表示，「南韓化妝品ODM是出口成功的典範，只是某種程度上被科技硬體貿易的歷史性繁榮掩蓋了」。他說，這些企業都優勢包括具有競爭力、能迅速推出產品，而且全球「韓流」趨勢盛行。

這些ODM業者為主打韓方草本的Beauty of Joseon、主打純淨美妝的Round Lab等韓系獨立美妝品牌代工，也替萊雅（L'Oréal）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）等國際品牌供貨。麥格理集團表示，隨著成長題材從美國進一步延伸至歐洲，這些企業正獲得更強勁的成長動能。

韓國海關數據顯示，8月南韓化妝品出口年增52%，創2024年1月以來最大增幅，足以證明這個產業的成功。

Bonham投資管理公司共同創辦人兼執行長張仰輝（Paul Chong )表示，「背後的推動力是韓國文化在全球崛起，K-pop和K-drama的全球人氣就是明顯例證。這股現象讓韓國美妝產品能夠毫不費力地走向全球市場。」

當然，K-beauty美妝股已經從上月高點回落，而且目前偏高的估值可能成為股價重新取得上升動能的阻力。南韓三大化妝品ODM業者，包括Cosmecca Korea在內，目前本益比都高於未來12個月預估獲利的15倍；相較下，三星電子與SK海力士的本益比都低於五倍。

精華 FAQ

  • 主要因投資人在AI題材之外尋找替代標的，而K-beauty受全球需求升溫、出口成長與韓流帶動，吸引資金流入；相較之下，晶片股同期表現疲弱。

  • Cosmax自6月底以來上漲約76%，成為KOSPI 200中漲幅最大個股，Kolmar Korea也漲46%，顯示市場正重新評價韓國美妝ODM的成長潛力。

  • 雖然出口與全球擴張動能強，但股價已從高點回落，且Cosmax等ODM本益比高於15倍；若成長未持續加速，估值壓力可能抑制上漲空間。

南韓

上一則

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

下一則

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

延伸閱讀

南韓股市Q3跌19.33% 6年半來最大單季跌幅 全球墊底

南韓股市Q3跌19.33% 6年半來最大單季跌幅 全球墊底
AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元
三星上季獲利增8倍、營收低於預期 股價應聲下挫

三星上季獲利增8倍、營收低於預期 股價應聲下挫
韓股AI交易快速退燒 上半年全球表現最好 下半年卻變最差

韓股AI交易快速退燒 上半年全球表現最好 下半年卻變最差

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子