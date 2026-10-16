瘋狂迷因+嚴肅語言 日官方催繳信魔性反差…苦主被逗樂了

網友日前在社群平台X上分享收到的國民健康保險催繳通知。（取材自Ｘ平台）

AI摘要 文章摘要整理： 日本國民健康保險催繳信以迷因式封面搭配嚴肅背面警告，引發網友熱議，也被認為成功用反差手法提高開信與繳費率。

日本 一名網友@drunk_hick日前在社群平台X上分享收到的國民健康保險催繳通知，只見信封正面印滿「來囉━━(゜∀゜)━━!!!!」、「沒有不開的選項……」等網路Niconico動畫時期的迷因與表情文字，以極度亢奮的語氣瘋狂催促開信。

原PO想說是「被公家機關當成笨蛋」嗎？但翻到信封背面，又赫然看到印著日、英、韓、中等多國語言的「至急開封」、「Please open it！」等嚴肅警告，強烈反差讓原PO嚇得直呼「背面是認真在生氣，好可怕，對不起」，貼文迅速狂吸近800萬次瀏覽。

這封前衛又魔性的公務信封隨即引發熱議。不少網友爆笑指出，這種充滿年代感的排版，明明就是「當年沉迷Niconico的網路世代長大後當上主管的鐵證」。甚至有眼尖網友抓包背面印的中文鬧笑話，忍不住吐槽「中文根本寫錯，應該是『立刻開信』才對，怎會印成『立即開放』」？不過多數人仍盛讚公家機關心理戰高明，直言「對99%準時繳費的人來說一生無緣見到，被捉弄也怪不得人」、「打去客訴也只會被回一句『請先繳費再來抗議』，完全無懈可擊」。

這項看似脫序的奇招也確實有效。有同樣欠繳的苦主現身說法，坦言自己收到時也忍不住被逗樂了，「立刻跟上節奏速速開信繳清」。傳統催告公文往往死板，容易被丟在一旁，但這種以正面的搞笑手法降低排斥感，再以背面嚴肅的多國語言警告施壓，連烏龍錯字都增添話題，軟硬兼施、成功提高開信與繳納率，也讓眾多網友嘖嘖稱奇。